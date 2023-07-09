Старший брат Энрике Иглесиаса рассекретил тайную свадьбу певца с теннисисткой

Певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная, Анна Курникова. Фото: Google

Испанский певец Энрике Иглесиас более 20 лет живет вместе с российской теннисисткой Марией Шараповой. Они воспитывают троих детей. Впрочем, свадьбу звездная парочка так и не сыграла. По крайней мере, о ней они никогда не рассказывали. За них это сделал старший брат Энрике, Хулио.

Об этом сообщает издание Marca.

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Хулио Иглесиас-младший, который также певец, посетил испанское телешоу. Ведущая Сонсолес Онега спросила о свадьбе Тамары, сестре братьев Иглесиас. В ходе обсуждения Хулио случайно вспомнил, что Энрике тоже давно женат.

Это заявление стало неожиданностью для Сонсолеса — в Испании все хорошо знают, что 48-летний Энрике всегда скептически относился к браку. Впрочем, Хулио не стал опровергать свои слова. Он отметил, что не оговорился, и на самом деле его брат уже давно законный муж российской теннисистки.

"Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 25 лет, у них трое замечательных детей", — заявил Хулио.

Старший брат Энрике Иглесиаса, Хулио Иглесиас-младший. Фото: Google

Впрочем, когда именно и где состоялась церемония, старший брат Энрике рассказывать не стал и продолжил беседу о сестре Тамаре. Представители Иглесиаса-младшего заявление Хулио пока не прокомментировали.

Напомним, ранее мы писали, что Энрике Иглесиас поцеловал блондинку на концерте в Румынии. Также мы рассказывали, что бывшая девушка американского актера Джона Хилла, с которой он встречался почти два года, обвинила его в абьюзе.