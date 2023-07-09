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Суперзірку Голлівуду Джона Гілла звинувачують в аб'юзі: хто саме

9 липня 2023 16:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Суперзірку Голлівуду Джона Гілла звинувачують в аб'юзі: хто саме
Американський актор Джона Гілл та його колишня дівчина. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Джона Гілл опинився в епіцентрі уваги західних таблоїдів. Його колишня дівчина, серфінгістка Сара Бреді, з якою він зустрічався майже два роки, відверто розповіла про тиск на неї з боку двічі номінанта на премію "Оскар". 

Про це повідомляє видання People.

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25-річна дівчина опублікувала скриншоти листування з актором в месенджері. Гілл забороняв їй викладати фотографії в купальнику, попри те, що Сара професійно займається серфінгом. Також Джона негативно ставився до інтересу Бреді до моделінгу. 39-річний Гілл був впевнений, що це руйнує їхні стосунки. 

"У мене також є проблеми з ментальним здоров'ям, але я не використовую їх, щоб контролювати людей, як він це робив зі мною. Близькі люди та лікарі допомогли мені повернутися до життя без почуття провини, сорому та самоосуду за такі дрібниці, як серфінг у купальнику, а не в більш консервативному гідрокостюмі", — розповіла Сара.

Джона Гілл та Сара Бреді. Фото: Google

Бреді запевняє, що йдеться лише про емоційний аб’юз. Фізичної сили проти неї актор ніколи не застосовував. Також дівчина пояснила, чому розповіла про це тільки зараз (зіркова пара розійшлася минулого року). Сара зазначила, що вона вирішила висловитися, аби їй стало легше. Мовчання про пережите негативно позначалося на її психічному здоров'ї, яке вона продовжує лікувати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Brady (@sarahhbrady)

Нагадаємо, раніше ми писали, що збанкрутілого "актора-канібала" Армі Гаммера зобов'язали платити аліменти. Також ми розповідали, що на тлі скандального розлучення дружина голлівудського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії.

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