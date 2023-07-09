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Старший брат Енріке Іглесіаса розсекретив таємне весілля співака з тенісисткою

9 липня 2023 18:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Старший брат Енріке Іглесіаса розсекретив таємне весілля співака з тенісисткою
Співак Енріке Іглесіас та його кохана, Анна Курнікова. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Іспанський співак Енріке Іглесіас понад 20 років живе разом з російською тенісисткою Марією Шараповою. Вони виховують трьох дітей. Втім весілля зіркова парочка так і не зіграла. Принаймні про нього вони ніколи не розповідали. За них це зробив старший брат Енріке, Хуліо. 

Про це повідомляє видання Marca.

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Зіркове весілля

Хуліо Іглесіас-молодший, який також є співаком, завітав на іспанське телешоу. Ведуча Сонсолес Онєга запитала про весілля Тамари, сестри братів Іглесіас. Під час обговорення Хуліо випадково згадав, що Енріке теж давно одружений.

Ця заява стала несподіванкою для Сонсолес — в Іспанії всі добре знають, що 48-річний Енріке завжди скептично ставився до шлюбу. Втім, Хуліо не став спростовувати свої слова. Він зазначив, що не обмовився, і насправді його брат вже давно законний чоловік російської тенісистки.

"Чого він точно не хотів, так це гучного та пишного весілля. Я маю на увазі, що Енріке та Анна разом вже 25 років, у них троє чудових дітей", — заявив Хуліо.

Старший брат Енріке Іглесіаса, Хуліо Іглесіас-молодший. Фото: Google

Втім, коли саме та де відбулася церемонія, старший брат Енріке розповідати не став і продовжив бесіду про сестру Тамару. Представники Іглесіаса-молодшого заяву його Хуліо поки не прокоментували. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Енріке Іглесіас зацілував блондинку на концерті в Румунії. Також ми розповідали, що  колишня дівчина, американського актора Джона Гілла, з якою він зустрічався майже два роки, звинуватила його в аб’юзі.

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