Знову за старе: одружений Енріке Іглесіас зацілував блондинку на концерті

Іспанський співак Енріке Іглесіас. Фото: Google

Іспанський співак Енріке Іглесіас виступив на музичному фестивалі IntenCity в Румунії. Побачити легендарного артиста на стадіон Oblemenco в місті Крайова прийшли 30 тисяч шанувальників. І тільки одній пощастило обійнятися та поцілуватися з Енріке.

Відповідне відео з’явилось в Instagram Іглесіаса.

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Поцілунки на камеру

48-річний співак не змінює ані своєму образу на сцені (зазвичай виступає у бейсболці), ані комунікації з шанувальницями. Сотні, якщо не тисячі разів, на сцену вибігали фанатки Енріке, з якими йому доводилося як мінімум обійматися.

Цього ж разу Іглесіас сам підійшов до фанатського сектору біля сцени та поцілував і міцно обійняв молоду білявку. Шанувальниця просила забрати її з собою, однак Енріке повернувся на сцену.

Зазначимо, що Іглесіас понад 20 років живе разом з російською тенісисткою Марією Шараповою. Вони виховують трьох дітей. Схоже за майже чверть століття дружина Енріке звикла до подібних витівок чоловіка.

Вже цього жовтня Іглесіас відправиться у північноамериканське турне разом зі співаками Ріккі Мартіном та Pitbull. До них також вибігають шанувальниці на сцену. То ж ця осінь, схоже, для артистів обіцяє бути гарячою на обійми.

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