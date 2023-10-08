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Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм планирует запуск собственного реалити-шоу

8 октября 2023 16:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм планирует запуск собственного реалити-шоу
Модель Бруклин Бекхэм и актриса Никола Пельтц. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британский бизнесмен, модель Бруклин Бекхэм и его супруга, американская актриса Никола Пельтц планируют запуск собственного реалити-шоу. Звездная парочка хочет стать медийно таким же востребованным и цитируемым, как и Виктория с Дэвидом Бекхэмом.

Об этом сообщает издание Mirror.

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24-летний Бруклин и 28-летняя Никола страстно стремятся показать свою историю любви такой, какой ее не показывают в СМИ. Вовлекать в съемки свои семьи они не планируют, поскольку одна из их целей — создать свой собственный бренд.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Никогда Пельтц, апрель 2022 года. Фото: Vogue

По словам инсайдера, молодая звездная пара сейчас выбирает варианты, с кем начать сотрудничать. Одна из первых в списке — стриминговая платформа Netflix. Накануне там состоялась премьера документального шоу "Бекхэм" о спортивной карьере Дэвида Бекхэма и его 26-летних отношениях и браке с супругой Викторией, получившей популярность в группе Spice Girls.

В компании рассматривается возможность заключения контракта с Бруклином и Николой. Кроме мини-сериала о семье Бекхэм, Netflix ранее показал сериал о принце Гарри и Меган Маркл. В отличие от этих документальных шоу, Бруклин и Никола хотят реалити-шоу в стиле "Семейка Кардашьян".

Напомним, ранее мы писали, что младший сын Бекхэма разошелся с подругой-моделью. Также мы рассказывали, что сват Виктории и Дэвида Бекхэм подал иск против устроителей свадьбы Николы Пельтц и Бруклина.

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