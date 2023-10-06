Молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю

Круз Бекхем. Фото: instagram.com/cruzbeckham/

Круз Бекхем розійшовся зі своєю дівчиною Тана Голдінг. Пара була разом рік. Це стало відомо після того, як Тана була відсутня на прем'єрі серіалу Netflix сім'ї Круза.

Про це пише Daily Mail.

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18-річного співака-початківця вперше побачили з моделлю ще в травні 2022 року. Пара припинили свої стосунки влітку.

"Крус і Тана розійшлися по-тихому влітку. Вони дуже приватні. Це був підлітковий роман, але, на жаль, він не був вдалим", — говорить інсайдер.

Круз Бекхем з експодругою. Фото: MJ-Pictures.com

Тана, яка почала зустрічатися з Крузом у травні, також не змогла приєднатися до його родини у відпустці цього літа. Востаннє пару фотографували разом на Гластонбері в червні.

"Вони справді чудова пара, а Тана приземлена та дуже весела. Її не бентежить слава Круза та його походження", — говорили про роман хлопця джерела з його оточення.

Раніше він мав стосунки з Блісс Чепмен протягом 18 місяців, але закохані розійшлися у березні 2022 року.

Круз будує музичну кар’єру. Співак-початківець випустив різдвяний сингл у 2016 році під назвою If Everyday Was Christmas.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

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