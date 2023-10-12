Стартует международный кинофестиваль Киевская неделя критики: программа и локация

Постер 7-й Киевской недели критики. Фото: kcw.com.ua

Уже сегодня, 12 октября, в столице стартует седьмой международный кинофестиваль Киевская неделя критики. Он продлится до 18 октября включительно. Фильмы покажут в культовом месте для нескольких поколений киевских киноманов — кинотеатре "Жовтень".

Программа и расписание сеансов доступны для ознакомления на сайте кинофестиваля.

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Программа кинофестиваля

В рамках 7-й Киевской недели критики организаторы презентовали четыре программы: украинская ретроспектива "Женская роль", "Фокус", Международная ретроспектива и Международная программа.

Второй год подряд Киевскую неделю критики в сотрудничестве с "Довженко-Центром" знакомит зрителей с классикой отечественного кино. В этом году программа украинской ретроспективы называется "Женская роль" и посвящена легендарным актрисам разных эпох.

"Данная программа — это отличная возможность посмотреть, как в течение последнего столетия менялась актерская игра, женские персонажи и отношение к ним. Эта секция также позволяет посмотреть, как социокультурные стереотипы находили отражение на большом экране, и как с изменением эпох менялось место женщины на экране и вне его", — прокомментировал Станислав Битюцкий, киновед "Довженко-Центра" и один из кураторов Киевской недели критики.

Фильмы из программы "Женская роль". Скриншот: kcw.com.ua

Международная секция традиционно совмещает свежие хиты с крупнейших мировых кинофестивалей. В этом году в подборку вошли шесть лент из программ Канн и Берлинале.

Фильмы по Международной программе. Скриншот: kcw.com.ua

На 7-й Киевской неделе критики покажут биографическую драму о жене Элвиса Пресли "Присцилла" режиссера Софии Копполы. Кинематографистка представлена на фестивале уже во второй раз — в 2017 году ее фильмом "Роковой соблазн" открылась первая Киевская неделя критики.

Программа "Фокус: Украина — Польша"

Шесть премьер современных хитов украинского и польского кино. Кураторы фестиваля выбрали для программы три фильма, которые лучше всего дают представление о состоянии польского кинематографа. С другой стороны, команда кинокритиков из Польши выбрала три фильма, отображающих украинский кинопроцесс с его жанровыми и авторскими поисками.

Фильмы из программы "Фокус: Украина — Польша". Скриншот: kcw.com.ua

Другие программы и спецпоказ

Также на кинофестивале представлена международная ретроспектива "Человек с киноаппаратом". Шесть фильмов рассказывают о тех, кто делает кино и кто его смотрит. От сардонического портрета Голливуда до ностальгической оды кинотеатра как места совместных опытов; от биографии культового режиссера, считавшегося неудачником, до коллективного портрета тех, кого обычно зрители не видят за демиургической фигурой режиссера.

Фильмы из программы "Человек с киноаппаратом". Скриншот: kcw.com.ua

Также на фестивале вне кураторской программы проведут эксклюзивный показ новой работы режиссера Педро Альмодовара "Удивительный образ жизни". Это первая короткометражная картина, которую покажут на фестивале. ЛГБТ-вестерн стал дебютом продакшн-компании модного дома Saint Laurent. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Итан Гоук.

Напомним, ранее мы писали, что Педро Альмодовар планирует съемку своего первого англоязычного фильма. Также мы рассказывали, что дом, в котором умер Хичкок, был продан медиамагнату.