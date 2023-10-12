Стартует международный кинофестиваль Киевская неделя критики: программа и локация
Уже сегодня, 12 октября, в столице стартует седьмой международный кинофестиваль Киевская неделя критики. Он продлится до 18 октября включительно. Фильмы покажут в культовом месте для нескольких поколений киевских киноманов — кинотеатре "Жовтень".
Программа и расписание сеансов доступны для ознакомления на сайте кинофестиваля.
Программа кинофестиваля
В рамках 7-й Киевской недели критики организаторы презентовали четыре программы: украинская ретроспектива "Женская роль", "Фокус", Международная ретроспектива и Международная программа.
Второй год подряд Киевскую неделю критики в сотрудничестве с "Довженко-Центром" знакомит зрителей с классикой отечественного кино. В этом году программа украинской ретроспективы называется "Женская роль" и посвящена легендарным актрисам разных эпох.
"Данная программа — это отличная возможность посмотреть, как в течение последнего столетия менялась актерская игра, женские персонажи и отношение к ним. Эта секция также позволяет посмотреть, как социокультурные стереотипы находили отражение на большом экране, и как с изменением эпох менялось место женщины на экране и вне его", — прокомментировал Станислав Битюцкий, киновед "Довженко-Центра" и один из кураторов Киевской недели критики.
Международная секция традиционно совмещает свежие хиты с крупнейших мировых кинофестивалей. В этом году в подборку вошли шесть лент из программ Канн и Берлинале.
На 7-й Киевской неделе критики покажут биографическую драму о жене Элвиса Пресли "Присцилла" режиссера Софии Копполы. Кинематографистка представлена на фестивале уже во второй раз — в 2017 году ее фильмом "Роковой соблазн" открылась первая Киевская неделя критики.
Программа "Фокус: Украина — Польша"
Шесть премьер современных хитов украинского и польского кино. Кураторы фестиваля выбрали для программы три фильма, которые лучше всего дают представление о состоянии польского кинематографа. С другой стороны, команда кинокритиков из Польши выбрала три фильма, отображающих украинский кинопроцесс с его жанровыми и авторскими поисками.
Другие программы и спецпоказ
Также на кинофестивале представлена международная ретроспектива "Человек с киноаппаратом". Шесть фильмов рассказывают о тех, кто делает кино и кто его смотрит. От сардонического портрета Голливуда до ностальгической оды кинотеатра как места совместных опытов; от биографии культового режиссера, считавшегося неудачником, до коллективного портрета тех, кого обычно зрители не видят за демиургической фигурой режиссера.
Также на фестивале вне кураторской программы проведут эксклюзивный показ новой работы режиссера Педро Альмодовара "Удивительный образ жизни". Это первая короткометражная картина, которую покажут на фестивале. ЛГБТ-вестерн стал дебютом продакшн-компании модного дома Saint Laurent. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Итан Гоук.
Напомним, ранее мы писали, что Педро Альмодовар планирует съемку своего первого англоязычного фильма. Также мы рассказывали, что дом, в котором умер Хичкок, был продан медиамагнату.