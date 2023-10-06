Педро Альмодовар планує зйомки свого першого англомовного фільму
Іспанський режисер Педро Альмодовар планує знімати свій перший повнометражний фільм англійською мовою. Виробництво триватиме в Нью-Йорку (США). Сюжет майбутньої стрічки побудований на дружбі трьох жінок.
Про це повідомляє видання World of Reel.
Педро Альмодовар планує зйомки
За інформацією інсайдерів видання, стрічка отримає назву The Room Next Door ("Кімната по сусідству"). 74-річний Альмодовар поки що не розкриває подробиць про свій майбутній повнометражний фільм.
Дворазовий лауреат премії "Оскар" лише повідомив про національності виконавиць головних ролей. Одна з акторок фільму — британка, ще дві — американки. Усі три жінки були його першими кандидатурами на ці ролі, і всі вони одразу ж прийняли його пропозицію.
Педро Альмодовар вже має фільми англійською мовою, але вони є короткометражними. Це "Людський голос" 2020 року з британською акторкою Тільдою Свінтон у головній ролі та вестерн "Дивний спосіб життя" 2023-го з Ітаном Гоуком та Педро Паскалем.
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