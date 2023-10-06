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Педро Альмодовар планує зйомки свого першого англомовного фільму

6 жовтня 2023 07:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Педро Альмодовар планує зйомки свого першого англомовного фільму
Іспанський режисер Педро Альмодовар. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Іспанський режисер Педро Альмодовар планує знімати свій перший повнометражний фільм англійською мовою. Виробництво триватиме в Нью-Йорку (США). Сюжет майбутньої стрічки побудований на дружбі трьох жінок. 

Про це повідомляє видання World of Reel.

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Педро Альмодовар планує зйомки

За інформацією інсайдерів видання, стрічка отримає назву The Room Next Door ("Кімната по сусідству"). 74-річний Альмодовар поки що не розкриває подробиць про свій майбутній повнометражний фільм.

Дворазовий лауреат премії "Оскар" лише повідомив про національності виконавиць головних ролей. Одна з акторок фільму — британка, ще дві — американки. Усі три жінки були його першими кандидатурами на ці ролі, і всі вони одразу ж прийняли його пропозицію.

Педро Альмодовар вже має фільми англійською мовою, але вони є короткометражними. Це "Людський голос" 2020 року з британською акторкою Тільдою Свінтон у головній ролі та вестерн "Дивний спосіб життя" 2023-го з Ітаном Гоуком та Педро Паскалем.

Іспанський режисер Педро Альмодовар. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що стримінгова компанія Netflix підвищить ціни на підписки після завершення страйків у Голлівуді.

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