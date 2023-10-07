Режисер Альфред Гічкок. Фото: instagram.com/alfredhitchcockofficial/

Резиденцію Bel Air, яка колись належала Альфреду Гічкоку, продали голландському медіа-магнату за 8,75 мільйонів доларів. Відомий режисер, майстер саспенсу, переїхав у будинок зі своєю родиною на початку 1940-х років і жив там до своєї смерті в 1980 році.

Про це пише Daily Mail.

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Після того, як його ранні фільми, такі як "39 сходинок" 1935 року, отримали визнання критиків і популярності, Гічкок переїхав до Лос-Анджелеса з Англії разом зі своєю дружиною-монтажеркою Алмою та їхньою донькою Пет у 1939 році.

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Його перший голлівудський хіт "Ребекка" вийшов наступного року, і в наступні десятиліття він буде випускати культові трилери, зокрема "Незнайомці в поїзді" (1951), "Упіймати злодія" (1955), "Психо" (1960). ) і "Птахи" (1963). Будинок площею майже 7300 квадратних футів придбав голландський мільйонер Рейнут Ерлеманс, зірка мильної опери, який став підприємцем, який заснував телевізійну компанію Eyeworks у 2001 році. Будинок розташований на ділянці площею дві третини акра прямо над бульваром Сансет, а майно межує з полем для гольфу в заміському клубі Bel Air. Резиденція з двома спальнями та чотирма ванними кімнатами.

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Будинок, в якому помер Гічкок, продали медіа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Відразу за входом знаходиться фойє з фонтаном, викладене плиткою з червоної глини. Звідси коридор веде до просторої вітальні з великим каміном і високою стелею.

Кухня-їдальня може похвалитися синьою плиткою, розписаною вручну, стільницею з синього граніту та великим центральним столом поруч із вбудованою обідньою зоною.

Поруч розташована їдальня з великою кришталевою люстрою та ошатними дверима з різьбленими зображеннями слонів.

На верхньому поверсі приховане офісне приміщення.

В іншому місці головна спальня веде прямо до великого саду та заднього двору будинку, де можна знайти старі дерева, квітучий сад та доглянутий газон, а також великий басейн. Поруч з басейном розташована велика крита ніша, схожа на будиночок, укомплектована ще одним каміном, зона для сидіння на відкритому повітрі та розваг. Є місце для трьох автомобілів.

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