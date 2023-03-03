Европейское турне Верки Сердючки переносится из-за серьезной болезни

Верка Сердючка (певец и композитор Андрей Данилко)

Певец и композитор Андрей Данилко, известный миллионам в образе народной "проводницы" и суперзвезды Верки Сердючки, активно гастролирует по Европе с благотворительными концертами. Во время последних выступлений артисту не просто было выполнять программу через ларингит, который до конца не долечили. Из-за этого отменяются концерты в Прибалтике.

Об этом со ссылкой на менеджмент артиста сообщает издание Limon.

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5 марта у Данилко и компании запланирован концерт в столице Эстонии. Впрочем, в Таллинн команда не доедет. У Андрея Данилко диагностирована тяжелая форма ларингита. Менеджмент певца по рекомендации врачей сдвигает европейский тур на два месяца вперед.

"У Андрея Данилко на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовой связи. Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения и полного голосового покоя в течение нескольких недель", — поделились подробностями о самочувствии артиста его помощники.

Сам Данилко несколько раз упоминал о болезни в своих соцсетях: на концертах в итальянском Неаполе и испанской Барселоне. Отметим, что во второй половине апреля у артиста запланирован тур по городам США. Информацию о концертах за океаном менеджмент пока не комментировал.

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным. Также Андрей Данилко рассказал, что сделает первым, когда вернется в россию.