Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России
Над обладательницей украинского гражданства, певицей Ани Лорак, время от времени насмехаются экс-коллеги по украинскому шоу-бизнесу. Также к ним стали присоединяться и активисты.
Один из них, Сергей Стерненко, в своем Telegram-канале устроил для Лорак неприятный "сюрприз".
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Уже не раз в соцсетях появлялась информация о якобы поддержке ВСУ предателями, в частности певиц Таисии Повалий и Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек). 28-летний активист из Одессы утверждает, что последняя задонатила украинским военным 80 тысяч гривен.
Через некоторое время, наделав шум, публикация исчезла.
"Все посты об Ани Лорак удаляю. Не хотел, чтобы так получилось", — саркастически написал активист.
Своего Стерненко добился. Российские СМИ начали травить Лорак, которая на днях представила новый альбом и планирует большое концертное шоу в Москве на свой юбилей.
А некоторые радикальные путинисты вообще призвали заблокировать счета одиозной певицы в РФ и не дать возможности ей зарабатывать деньги в стране-террористе.
Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак в милитари куртке в новом видео озадачила пользователей соцсетей. Также мы рассказывали, что по делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля.