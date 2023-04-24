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Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России

24 апреля 2023 07:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стерненко "потролил" Ани Лорак и подверг ее еще большим проблемам в России
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) и активист Сергей Стерненко. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Над обладательницей украинского гражданства, певицей Ани Лорак, время от времени насмехаются экс-коллеги по украинскому шоу-бизнесу. Также к ним стали присоединяться и активисты.

Один из них, Сергей Стерненко, в своем Telegram-канале устроил для Лорак неприятный "сюрприз".

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Уже не раз в соцсетях появлялась информация о якобы поддержке ВСУ предателями, в частности певиц Таисии Повалий и Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек). 28-летний активист из Одессы утверждает, что последняя задонатила украинским военным 80 тысяч гривен.

Посты Сергея Стерненко об Ани Лорак и ВСУ. Скриншот: Twitter/sternenko

Через некоторое время, наделав шум, публикация исчезла.

"Все посты об Ани Лорак удаляю. Не хотел, чтобы так получилось", — саркастически написал активист.

Своего Стерненко добился. Российские СМИ начали травить Лорак, которая на днях представила новый альбом и планирует большое концертное шоу в Москве на свой юбилей.

А некоторые радикальные путинисты вообще призвали заблокировать счета одиозной певицы в РФ и не дать возможности ей зарабатывать деньги в стране-террористе.

В России начали травить Ани Лорак. Скриншот: Telegram/ssternenko

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак в милитари куртке в новом видео озадачила пользователей соцсетей. Также мы рассказывали, что по делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля.

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