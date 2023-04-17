"Ви не заслуговуєте її уваги": іспанський бойфренд Ані Лорак різко заступився за неї

Співачка Ані Лорак зі своїм бойфрендом Ісааком Віджраком. Фото: Instagram/anilorak

Нещодавно власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, дала велике інтерв’ю російській журналістці Альоні Блін. Воно спричинило обурення серед українців. На зв'язок з зірковим блогером Богданом Беспаловим вийшов нинішній бойфренд Кароліни Куєк (справжнє ім’я артистки), іспанський бізнесмен, викладач йоги Ісаак Віджрак.

Іноземець зробив ряд гучних заяв, повідомляє Беспалов у своєму Telegram-каналі BespaLOVmedia.

Читайте також:

Бойфренд Лорак вийшов на зв'язок

У своїх відео зірковий блогер різко висловлюється про багатьох знаменитостей. Беспалов не тільки розповідає інформацію, яку за його словами отримує від інсайдерів, але й критикує зірок. Так було з колишнім чоловіком ексучасниці гурту "НеАнгели" Слави Камінської, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Дісталось "на горіхи" й Ані Лорак та її бойфренду.

Віджрак сам написав зірковому блогеру.

"Привіт. Це Ісаак, я бойфренд Ані, чому ти паплюжиш її ім'я? Це все неправда" і бла-бла-бла… Я в голосових запросив його разом з Лорак вийти в зум на інтерв'ю, якщо їм нема чого приховувати. Але він зіграв на випередження і відразу подзвонив мені по відео в Instagram. Я гадки не мав, що це створіння буде порівнювати Україну з Африкою, називатиме мене ультранаціоналістом і т.д", — заявив Беспалов.

Напередодні Богдан опублікував випуск, де він використав пряму мову Ісаака. Але юридичний відділ Лорак спрацював швидко та подав скаргу за порушення конфіденційності.

Відео, яке не сподобалось іспанцю.

Що сказав коханий Лорак

Ісаак: Її рішення... Це як і в мене, я страждаю від кожної війни у цьому світі, в моєму Instagram ви не побачите жодного прапора "ні війні", чи мене, який говорить "ні війні". Але вона (Ані Лорак. — Ред.) не хоче, щоб на неї тиснули, деякі люди кажуть "ти повинна зробити це", вона не хоче це робити.

Ісаак: Ця жінка, вона особлива. Ви все маніпулюєте, саме українські журналісти. Ви все вириваєте із контексту, ви не заслуговуєте її уваги. Вона вільна робити, що забажає. Вона не повинна говорити позицію, вона вільна.

Богдан: Вона живе і заробляє російські гроші і якщо вона скаже свою справжню думку, вона втратить все. Ось що я думаю про її мовчання. Це і є причина мовчання.

Ісаак: Ти робиш нерозумні речі, змішуючи особисте життя з політикою. Це жахлива формула, ти намагаєшся маніпулювати. Це різне.

"Ще більше крінжу, за його думкою 140 мільйонів росіян це жертви. Він натякав мені, що їх треба пожаліти і підтримати, а не називати їх усіх вбивцями. І смерть українців для нього "афірмація". Моя (суб'єктивна) думка: хіба він людина? Для мене це створіння. Для нього це все гра політиків, а що гинуть люди, знищуються міста — це так "афірмація" Блювати хочеться, де мій тазик?", — підсумував блогер.

Нагадаємо, в інтерв’ю Лорак так і не назвала криваву війну війною, позначила себе маленькою дівчинкою та аби не втратити можливість виступати у РФ заявила, що не донатила на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак "вигулювала" свого бойфренда-іноземця в столиці країни-терориста під час війни. Також ми розповідали, що актор студії "Квартал 95" Юрій Великий висміяв зрадницю Лорак у новій пародії.