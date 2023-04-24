Стерненко "потролив" Ані Лорак та наразив її на ще більші проблеми в Росії
Над володаркою українського громадянства, співачкою Ані Лорак, час від часу глузують ексколеги по українському шоу-бізнесу. Також до них стали доєднуватися й активісти.
Один з них, Сергій Стерненко, у своєму Telegram-каналі влаштував для Лорак неприємний "сюрприз".
Подробиці
Вже не один у соцмережах з'являлась інформація про нібито підтримку ЗСУ зрадниками, зокрема співачок Таїсії Повалій та Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк). 28-річний активіст з Одеси стверджує, що остання задонатила українським військовим 80 тисяч гривень.
Через деякий час, наробивши галасу, публікація зникла.
"Усі пости про Ані Лорак видаляю. Не хотів, щоб так вийшло", — саркастично написав активіст.
Свого Стерненко добився. Російські ЗМІ почали цькувати Лорак, яка днями презентувала новий альбом та планує велике концертне шоу в Москві на свій ювілей.
А деякі радикальні путіністи й взагалі закликали заблокувати рахунки одіозної співачки у РФ та не дати можливості їй заробляти гроші в країні-терористі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак в мілітарі куртці у новому відео спантеличила користувачів соцмереж. Також ми розповідали, що у справі одеського активіста Стерненка допитають ще одного свідка.