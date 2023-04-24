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Стерненко "потролив" Ані Лорак та наразив її на ще більші проблеми в Росії

24 квітня 2023 07:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стерненко "потролив" Ані Лорак та наразив її на ще більші проблеми в Росії
Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) та активіст Сергій Стерненко. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Над володаркою українського громадянства, співачкою Ані Лорак, час від часу глузують ексколеги по українському шоу-бізнесу. Також до них стали доєднуватися й активісти. 

Один з них, Сергій Стерненко, у своєму Telegram-каналі влаштував для Лорак неприємний "сюрприз".

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Подробиці

Вже не один у соцмережах з'являлась інформація про нібито підтримку ЗСУ зрадниками, зокрема співачок Таїсії Повалій та Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк). 28-річний активіст з Одеси стверджує, що остання задонатила українським військовим 80 тисяч гривень. 

Пости Сергія Стерненка про Ані Лорак та ЗСУ. Скриншот: Twitter/sternenko

Через деякий час, наробивши галасу, публікація зникла. 

"Усі пости про Ані Лорак видаляю. Не хотів, щоб так вийшло", — саркастично написав активіст. 

Свого Стерненко добився. Російські ЗМІ почали цькувати Лорак, яка днями презентувала новий альбом та планує велике концертне шоу в Москві на свій ювілей. 

А деякі радикальні путіністи й взагалі закликали заблокувати рахунки одіозної співачки у РФ та не дати можливості їй заробляти гроші в країні-терористі.  

В Росії почали цькувати Ані Лорак. Скриншот: Telegram/ssternenko

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак в мілітарі куртці у новому відео спантеличила користувачів соцмереж. Також ми розповідали, що у справі одеського активіста Стерненка допитають ще одного свідка.

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