Ані Лорак в мілітарі куртці презентувала новий альбом: користувачі соцмереж спантеличені
Власниця українського громадянства співачка Ані Лорак презентувала новий студійний альбом. В рамках промо кампанії вона випустила відео на одну з пісень.
У соцмережах активно обговорюють одяг, який обрала для зйомки одіозна співачка.
Відео Лорак спантеличило соцмережі
44-річна співачка активно рекламувала реліз нового альбому. Вона відвідувала російські радіостанції та розповідали про пісні, які увійшли в нову платівку. Втім, увагу шанувальників та підписників Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) привернуло відео, яке Лорак знімала на вулицях німецького міста Ганновер. На ньому вона позує на камеру в мілітарі куртці.
Чимало користувачів соцмереж обурив цей одяг на скандальній артистці. Лорак так і не назвала війну війною, не раз казала, що вона "співачка миру", а у відео натякає на незрозумілу позицію.
Також в коментарях деякі підписники Лорак висловили своє захоплення від нового альбому українською мовою. Це обурило українців, які не зрозуміли, як можна під час війни писати компліменти державною мовою співачці, яка називає терор Кремля "сталося, що сталося".
Нагадаємо, раніше ми писали, що іспанський бойфренд Ані Лорак різко заступився за неї. Також ми розповідали, що екскоханий Лорак, продюсер Юрій Фальоса переїхав до РФ, хоча його оселю в Києві розтрощили окупанти.