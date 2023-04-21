Ані Лорак в мілітарі куртці презентувала новий альбом: користувачі соцмереж спантеличені

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк). Фото: Instagram/anilorak

Власниця українського громадянства співачка Ані Лорак презентувала новий студійний альбом. В рамках промо кампанії вона випустила відео на одну з пісень.

У соцмережах активно обговорюють одяг, який обрала для зйомки одіозна співачка.

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44-річна співачка активно рекламувала реліз нового альбому. Вона відвідувала російські радіостанції та розповідали про пісні, які увійшли в нову платівку. Втім, увагу шанувальників та підписників Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) привернуло відео, яке Лорак знімала на вулицях німецького міста Ганновер. На ньому вона позує на камеру в мілітарі куртці.

Чимало користувачів соцмереж обурив цей одяг на скандальній артистці. Лорак так і не назвала війну війною, не раз казала, що вона "співачка миру", а у відео натякає на незрозумілу позицію.

Підписники Ані Лорак не зрозуміли вибір одягу співачкою. Скриншот: Instagram/anilorak

Підписники Ані Лорак не зрозуміли вибір одягу співачкою. Скриншот: Instagram/anilorak

Також в коментарях деякі підписники Лорак висловили своє захоплення від нового альбому українською мовою. Це обурило українців, які не зрозуміли, як можна під час війни писати компліменти державною мовою співачці, яка називає терор Кремля "сталося, що сталося".

Підписники Ані Лорак обурені на земляків, які українською мовою підтримали співачку. Скриншот: Instagram/anilorak

Нагадаємо, раніше ми писали, що іспанський бойфренд Ані Лорак різко заступився за неї. Також ми розповідали, що екскоханий Лорак, продюсер Юрій Фальоса переїхав до РФ, хоча його оселю в Києві розтрощили окупанти.