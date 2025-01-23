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Стилисты объяснили месседж образа Мелании Трамп на инаугурации

23 января 2025 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Стало известно, что означала шляпа Мелании Трамп - детали
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Первая леди США Мелания Трамп появилась на инаугурации мужа в очень элегантном, но в то же время нетипичном образе. Она прикрыла глаза шляпой и вела себя отрешенно.

Об этом пишет Page Six.

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Они считают, что первая леди решила во время второго срока делать все "по-своему". Если раньше многие американские дизайнеры отказывались одевать ее, то сейчас ситуация изменилась.

"Ей все равно. Она неразборчива, непонятна — и ей это нравится. Ее взгляд говорил: "Я безупречна и контролирую себя". Это показало, что на этот раз она сделает все по-своему — она не будет оглядываться на других", — считает модный эксперт Нэнси МакДонелл.

@madewithlovefilm

Почему она сегодня съела инаугурацию в таком наряде? Не очень-то любит своего мужа “Мелания Кнавс родилась в СР Словения—тогда в составе Югославии—где в 16 лет начала работать манекенщицей. Она изменила написание своего имени на Мелания Кнаусс, и она ездила в Париж и Милан в поисках модельной работы, прежде чем встретила Паоло Дзамполли, который нанял ее и спонсировал ее иммиграцию в Соединенные Штаты в 1996 году. Она продолжила работать моделью на Манхэттене, где Дзамполли познакомил ее с застройщиком недвижимости Дональдом Трампом в 1998 году.” #2025inauguration #2025 #melaniatrump #melaniatrumpfashion #melaniatrumpedit #melaniaedit

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Накануне инаугурации Мелания Трамп заявила, что на этот раз лучше подготовилась к своим обязанностям. Она проанализировала ошибки и знает, что делать теперь.

"Я просто чувствую, что люди меня не приняли, возможно... И я не имела большой поддержки. Возможно, некоторые люди видят во мне просто жену президента, но я стою на своих ногах, независима. У меня есть свои мысли. У меня есть свои "да" и "нет". Я не всегда соглашаюсь с тем, что говорит или делает мой муж. И это нормально", — сказала первая леди.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп. Фото: instagram/ellefr

Напомним, что Дональд Трамп поздравил жену с 20 годовщиной свадьбы. Также мы рассказывали, как сеть взорвалась мемами из-за шляпки Мелании Трамп.

США Дональд Трамп мода президент Мелания Трамп инаугурация Трампа

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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