Стильные в черном: Хайли Бибер, Кейт Мосс и Деми Мур на показе Saint Laurent

Хайли Бибер на показе Ив Сен-Лоран. Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли Бибер, Кейт Мосс и Деми Мур появились на показе бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже. Знаменитости были в стильных образвх преимущественно в черном цвете.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Длинные платья и сдержанные костюмы

26-летняя модель Хайли Бибер подчеркнула стройную фигуру черным вечерним платьем с длинными рукавами и полностью открытой спиной. Так как самым ярким элементом этого якобы сдержанного платья была обнаженная спина, позировала девушка преимущественно ею. Подчеркнула свой образ Хайли босоножками на высоком каблуке.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс появилась на показе модного бренда в сдержанном черном костюме, состоявшем из юбки-карандаша и пиджака с объемными плечами. Более откровенным и стильным свой образ Кейт сделала с помощью кремовой блузы с глубоким декольте и лаковых остроносых туфель на высоком каблуке.

Актриса Деми Мур выбрала для мероприятия мягкое полупрозрачное платье также черного цвета. Кроме того, что через платье просвечивали ноги и живот актрисы, оно еще и открывало ее плечо. Дополнила образ Деми Мур также лакированными остроносыми туфлями.

Напомним, недавно мы писали, что жена Джастина Бибера показала стройные ножки в фотосессии в стиле 80-х.

А также, что 60-летняя Деми Мур в бикини ошеломила результатом от занятий йогой и терапии пиявками.