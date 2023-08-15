60-річна Демі Мур у бікіні приголомшила результатом від занять йогою та терапії п'явками

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур нещодавно вразила мережу своїми фото на яхті. Зірка продемонструвала неймовірне тіло у свої 60 роки.

Про це пише Daily Mail.

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Демі Мур іноді вживає крайніх заходів для свого молодого сяйва. У 2008 році Демі сказала американському ведучому ток-шоу Девіду Леттерману:

"Мені здається, що я завжди була людиною, яка шукала передові речі, які оптимізують ваше здоров’я та зцілення. Я була в Австрії, робила очищення, і частиною лікування була терапія п’явками. Але це не просто болотні п’явки — ми говоримо про високонавчених медичних п’явок".

Акторка Демі Мур. Фото: pagesix.com/

Терапія п’явками має давню історію – стародавні єгипетські лікарі колись вважали їх панацеєю від усього. Сьогодні їх інколи використовують у пластичній та реконструктивній хірургії, щоб допомогти прикріпити відрізані частини тіла.

"У них є трохи ферменту, який, коли вони кусають у вас, вивільняється у вашу кров, і ваше здоров’я оптимізується. Це очищає вашу кров — зараз я відчуваю себе дуже очищеною", — говорить акторка.

Раніше Демі була одержима фізичними вправами. У своїх мемуарах Inside Out вона сказала, що відчувала, що "не могла припинити тренуватися" протягом дев’яностих.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Божевільне захоплення почалося в 1992 році, коли вона зіграла з Томом Крузом та Джеком Ніколсоном у військовій драмі. Демі хотіла виглядати якнайкраще в уніформі, яку їй запропонували одягнути.

"Це започаткувало одержимість тренуваннями, яка поглинала б мене протягом наступних п’яти років. Я ніколи не могла здатися", — пригадала акторка.

Під час зйомок фільму вона щойно народила свою доньку Скаут і, оскільки хотіла швидко схуднути, пішла в спортзал.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

"Все, про що я могла думати, — це моє тіло, моє тіло, моє тіло. Я подвоїла свою і без того надмірну програму вправ. Я відмовилася від вуглеводів, бігала, їздила на велосипеді та тренувалася на всіх тренажерах, які тільки можна собі уявити", — говорить зірка.

У фільмі "Стриптиз" у 1996 році героїні Демі довелося грати стриптизершу.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

"В цей час на сніданок я відмірювала півсклянки вівсяних пластівців і готувала їх на воді, а потім решту дня я їла тільки білок і трохи овочів — і все. Якщо вся ця одержимість моїм тілом звучить божевільно, ви не помиляєтеся: розлади харчової поведінки — божевілля, це хвороба. Але це не робить їх менш справжніми. Чи худорлявість щось вирішує? Ні. Іронія полягає в тому, що коли я відмовилася від бажання домінувати над своїм тілом, воно фактично стало тілом, якого я завжди хотіла. Але це сталося лише тоді, коли я перестала намагатися це контролювати. Зрештою, така одержимість безглузда", — розповіла Мур.

Сира веганська дієта

Зараз 60-річна зірка також піклується про те, що вона їсть. Вона дотримується суворої веганської сирої дієти, що означає, що вона їсть лише сиру рослинну їжу, яку можна вживати без варіння.

Прихильники стверджують, що інгредієнти можуть втрачати важливі поживні речовини та ферменти в процесі приготування, а вживання сирої рослинної їжі підвищить рівень енергії, запобіжить хворобам і покращить загальний стан здоров’я.

Вона не єдина відома особа, яка підписалася на дієту разом з іншими, включаючи Гвінет Пелтроу, яка наслідує її приклад.

Але це супроводжується застереженням від доктора Лаури Браун, старшого викладача дієтології в Тіссайдському університеті, яка попередила, що дієта може завдати більше шкоди, ніж користі, якщо її дотримуватися протягом тривалого часу.

На веб-сайті The Conversation вона сказала, що деякі овочі насправді забезпечують більший вміст поживних речовин у вареному вигляді, оскільки цей процес сприяє руйнуванню клітинних стінок і дозволяє вивільняти поживні речовини.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Тверезість

Тим не менш, схоже, що веганська сирої дієта працює для Демі, яка також належить до знаменитостей, які відвернулися від алкоголю.

У своїх мемуарах вона розповіла, що перервала 20-річний період тверезості пивом після того, як колишній чоловік Ештон Кутчер сказав їй, що сумнівається в існуванні алкоголізму.

Але, незважаючи на короткий рецидив, знову прийняла тверезість.

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