Дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель та дружина співака Джастіна Бібера Гейлі знялась у промо свого бренду косметики. Зірка приміряла незвичний ретро-образ.

Фото з'явилися у соцмережі моделі.

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26-річна модель виглядала позувала на зйомці в стилі 1980-х років. Зірка, яка нещодавно відсвяткувала п'яту річницю весілля подорожжю до Японії з чоловіком Джастіном Бібером, поєднала трико з білими шкарпетками та шовковими балетками. Під час фотосесії Бібер доповнила образ кількома прикрасами, які додали їй ще більше блиску.

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

Нещодавно модель поспілкувалася з Forbes, щоб розповісти про те, що надихнуло її на нову лінійку продуктів.

"Я вважаю, що догляд за шкірою та краса повинні приносити задоволення, а ці відтінки створені для гри", — сказала вона.

Зірка розповіла, як її танцювальне минуле вплинуло на неї.

"Колись я була танцівницею балету, тому макіяж відігравав велику роль", — сказала модель.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович з'явилась на обкладинці модного глянцю.

Раніше Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.