Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х arrow

Дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х

23 вересня 2023 14:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель та дружина співака Джастіна Бібера Гейлі знялась у промо свого бренду косметики. Зірка приміряла незвичний ретро-образ.

Фото з'явилися у соцмережі моделі.

Читайте також:

Гейлі Бібер у яскравому образі

26-річна модель виглядала позувала на зйомці в стилі 1980-х років. Зірка, яка нещодавно відсвяткувала п'яту річницю весілля подорожжю до Японії з чоловіком Джастіном Бібером, поєднала трико з білими шкарпетками та шовковими балетками. Під час фотосесії Бібер доповнила образ кількома прикрасами, які додали їй ще більше блиску.

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/rhode/

Нещодавно модель поспілкувалася з Forbes, щоб розповісти про те, що надихнуло її на нову лінійку продуктів.

"Я вважаю, що догляд за шкірою та краса повинні приносити задоволення, а ці відтінки створені для гри", — сказала вона.

Зірка розповіла, як її танцювальне минуле вплинуло на неї.

"Колись я була танцівницею балету, тому макіяж відігравав велику роль", — сказала модель.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович з'явилась на обкладинці модного глянцю.

Раніше Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз