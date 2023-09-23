Дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х
Модель та дружина співака Джастіна Бібера Гейлі знялась у промо свого бренду косметики. Зірка приміряла незвичний ретро-образ.
Фото з'явилися у соцмережі моделі.
Гейлі Бібер у яскравому образі
26-річна модель виглядала позувала на зйомці в стилі 1980-х років. Зірка, яка нещодавно відсвяткувала п'яту річницю весілля подорожжю до Японії з чоловіком Джастіном Бібером, поєднала трико з білими шкарпетками та шовковими балетками. Під час фотосесії Бібер доповнила образ кількома прикрасами, які додали їй ще більше блиску.
Нещодавно модель поспілкувалася з Forbes, щоб розповісти про те, що надихнуло її на нову лінійку продуктів.
"Я вважаю, що догляд за шкірою та краса повинні приносити задоволення, а ці відтінки створені для гри", — сказала вона.
Зірка розповіла, як її танцювальне минуле вплинуло на неї.
"Колись я була танцівницею балету, тому макіяж відігравав велику роль", — сказала модель.
Нагадаємо, донька Мілли Йовович з'явилась на обкладинці модного глянцю.
Раніше Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.