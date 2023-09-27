Стильні у чорному: Хайлі Бібер, Кейт Мосс і Демі Мур на показі Saint Laurent

Хайлі Бібер на показі Ів Сен-Лоран. Фото: instagram.com/haileybieber

Хейлі Бібер, Кейт Мосс і Демі Мур з'явилися на показі бренду Saint Laurent на Тижні моди в Парижі. Знаменитості вбралися у стильні образи переважно у чорному кольорі.

Про це пише Daily Mail.

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Довгі сукні і стримані костюми

26-річна модель Хайлі Бібер підкреслила струнку фігуру чорною вечірньою сукнею з довгими рукавами та повністю відкритою спину. Адже найяскравішим елементом цієї нібито стриманої сукні була оголена спина, позувала дівчина переважно нею. Підкреслила свій образ Хайлі босоніжками на високих підборах.

49-річна британська супермодель Кейт Мосс зявилася на показі модного бренду у стриманому чорному костюмі, який складався зі спідниці-олівця і піджака з об'ємними плечима. Більш відвертим та стильним свій образ Кейт зробила за допомогою кремової блузи з глибоким декольте і лакових гостроносих туфель на високих підборах.

Акторка Демі Мур обрала для заходу м'яку напівпрозору сукню також чорного кольору. Окрім того, що через сукню просвічувалися ноги і живіт акторки, вона ще і відкривала її плече. Доповнила образ Демі Мур також лакованими гостроносими туфлями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що дружина Джастіна Бібера засвітила стрункі ніжки у фотосесії в стилі 80-х.

А також, що 60-річна Демі Мур у бікіні приголомшила результатом від занять йогою та терапії п'явками.