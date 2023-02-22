Стивен Спилберг получил награду на Берлинале-2023 из рук фронтмена группы U2 Боно

Стивен Спилберг получил награду на "Берлинале-2023" из рук Боно
В столице Германии в самом разгаре Берлинский международный кинофестиваль. Почетные статуэтки уже получают первые знаменитости. Так, например, 76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: "Золотого медведя" за жизненные достижения.
Об этом сообщает издание Deadline.
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Подробности
На церемонии награждения Стивен Спилберг появился со значком в виде золотого медведя. В этом году он окрашен в цвета украинского флага в знак поддержки Украины.
Награду титулованному режиссеру вручил фронтмен ирландской группы U2 Боно.
"Эта награда имеет для меня особое значение, поскольку я еврейский режиссер. Мне нравится верить, что этот маленький миг является частью гораздо большего процесса исцеления разбитых мест истории, то, что евреи называли Тиккун Олам, восстановление и восстановление мира. Немецкий народ продемонстрировал желание читать историю своей страны, изучать ее уроки по антисемитизму, фанатизму и ксенофобии, предсказателей Холокоста. Другие страны, включая мою собственную, могут многому научиться из мужественной решимости немецкого народа действовать, чтобы предотвратить захват власти фашистами", — сказал в своей речи Спилберг.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия Берлинале-2023. Также мы рассказывали, что на "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране.
Фото: Reuters