Стівен Спілберг отримав нагороду на Берлінале-2023 з рук фронтмена гурту U2 Боно

Американський кінорежисер Стівен Спілберг та фронтмен ірландського гурту U2 Боно

В столиці Німеччини в самому розпалі Берлінський міжнародний кінофестиваль. Почесні статуетки вже отримують перші знаменитості. Так, наприклад, 76-річний американський кінорежисер Стівен Спілберг додав до своїх незліченних нагород ще одну: "Золотого ведмедя" за життєві досягнення.

Про це повідомляє видання Deadline.

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На церемонії нагородження Стівен Спілберг з’явився зі значком у вигляді золотого ведмедя. Цьогоріч він пофарбований у кольори українського прапора на знак підтримки України.

Нагороду титулованому режисерові вручив фронтмен ірландського гурту U2 Боно.

"Ця нагорода має для мене особливе значення, оскільки я єврейський режисер. Мені подобається вірити, що ця маленька мить є частиною набагато більшого процесу зцілення розбитих місць історії, те, що євреї називали Тіккун Олам, відбудова та відновлення світу. Німецький народ продемонстрував бажання читати історію своєї країни, вивчати її уроки щодо антисемітизму, фанатизму та ксенофобії, провісників Голокосту. Інші країни, включаючи мою власну, можуть багато чому навчитися з мужньої рішучості німецького народу діяти, щоб запобігти захопленню влади фашистами", — сказав у своїй промові Спілберг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023". Також ми розповідали, що на "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну.

Фото: Reuters