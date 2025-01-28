Сценарист "Квартала 95" Максим Вышинский рассказал об обиде на Елену Кравец

Сценарист "Квартала 95" Макс Вышинский. Фото: скриншот YouTube

Сценарист "Квартала 95" Максим Вышинский рассказал, почему в свое время обижался на актрису Елену Кравец. Он раскрыл роль, которую Елена отказывалась играть.

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

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Сценарист вспомнил, что Елена Кравец отказывалась играть проституток. Вышинский объяснил, что в "Квартале" оплачивали только те номера, которые играли на сцене.

В то время сценарист очень мечтал улететь с любимой на Кипр, однако из-за принципиальной позиции Кравец не мог себе этого позволить. Из-за этого Вышинский обижался на звезду "Квартала".

"Очень часто мы приносили номера о проститутках в разных ситуациях... Например, COVID-19: вызвал мужчина себе проститутку, а она там локтем здоровается, с маской... В то время это было актуально и смешно. Правда, было очень смешно, а Елена Кравец отказалась играть этот номер. Я ее понимаю, потому что ей чуть ли не каждый концерт что-то такое приносили. Она уже возможно это как какое-то оскорбление воспринимала: "Сколько можно? Я же многогранна! Я ее прекрасно понимаю, и то, что она многогранна. Она доказывала и не раз это", — поделился Вышинский.

Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. Также Кравец повела дочерей на концерт Нади Дорофеевой.