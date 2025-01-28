Сценарист "Кварталу 95" Максим Вишинський розповів про образу на Олену Кравець

Сценарист "Кварталу 95" Макс Вишинський. Фото: скриншот YouTube

Сценарист "Кварталу 95" Максим Вишинський розповів, чому свого часу ображався на акторку Олену Кравець. Він розкрив роль, яку Олена відмовлялась грати.

Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Сценарист пригадав, що Олена Кравець відмовлялася грати повій. Вишинський пояснив, що в "Кварталі" оплачували лише ті номери, які грали на сцені.

В той час сценарист дуже мріяв полетіти з коханою на Кіпр, проте через принципову позицію Кравець не міг собі цього дозволити. Через це Вишинський ображався на зірку "Кварталу".

"Дуже часто ми приносили номери про повій у різних ситуаціях... Наприклад, COVID-19: викликав чоловік собі повію, а вона там ліктем вітається, з маскою... На той час це було актуально і смішно. Щоправда, було дуже смішно, а Олена Кравець відмовилася грати цей номер. Я її розумію, бо їй чи не кожен концерт щось таке приносили. Вона вже можливо це як якусь образу сприймала: "Скільки можна? Я ж багатогранна!" Я її прекрасно розумію, і те, що вона багатогранна. Вона доводила і не раз це", — поділився Вишинський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор і актор студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. Також Кравець повела доньок на концерт Наді Дорофеєвої.