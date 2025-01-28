Сценарист "Кварталу 95" Максим Вишинський розповів про образу на Олену Кравець

Сценарист "Кварталу 95" образився на Кравець через гроші
Сценарист "Кварталу 95" Максим Вишинський розповів, чому свого часу ображався на акторку Олену Кравець. Він розкрив роль, яку Олена відмовлялась грати.
Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Максим Вишинський про Олену Кравець
Сценарист пригадав, що Олена Кравець відмовлялася грати повій. Вишинський пояснив, що в "Кварталі" оплачували лише ті номери, які грали на сцені.
В той час сценарист дуже мріяв полетіти з коханою на Кіпр, проте через принципову позицію Кравець не міг собі цього дозволити. Через це Вишинський ображався на зірку "Кварталу".
"Дуже часто ми приносили номери про повій у різних ситуаціях... Наприклад, COVID-19: викликав чоловік собі повію, а вона там ліктем вітається, з маскою... На той час це було актуально і смішно. Щоправда, було дуже смішно, а Олена Кравець відмовилася грати цей номер. Я її розумію, бо їй чи не кожен концерт щось таке приносили. Вона вже можливо це як якусь образу сприймала: "Скільки можна? Я ж багатогранна!" Я її прекрасно розумію, і те, що вона багатогранна. Вона доводила і не раз це", — поділився Вишинський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що автор і актор студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. Також Кравець повела доньок на концерт Наді Дорофеєвої.
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