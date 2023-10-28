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Студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма

28 октября 2023 13:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма
Один из парков студии Disney. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На фоне продолжающейся забастовки американских актеров киностудия Disney объявила, что релиз римейка "Белоснежки" переносится на год. Также продюсеры представили первый кадр из будущего фильма.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Релиз долгожданной ленты был запланирован на март следующего года. Впрочем, кинозрители смогут ее увидеть 21 марта 2025 года. Вместе с анонсом о переносе компания опубликовала первый кадр из фильма. На нем можно увидеть Белоснежку в исполнении Рэйчел Зеглер среди семи гномов.

Белоснежка
Первый кадр из будущей ленты "Белоснежка". Фото: Disney

Кроме молодой 22-летней актрисы, главные роли сыграют Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа и Колин Майкл Кармайкл. Режиссером картины стал Марк Уэбб, известный, в частности, по фильмам "Одаренная" и "500 дней лета".

Ранее идею римейка "Белоснежки" подверг критике сын режиссера-аниматора Дэвида Додда Хенда, главного постановщика мультфильмов "Белоснежка и семь гномов" и "Бемби". Впрочем, это никак не повлияло на производство ленты с многомиллионным бюджетом.

Напомним, ранее мы писали, что украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые три месяца прожили в метрополитене. Также мы рассказывали, что оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс полностью обнажилась в новой комедии стриминговой компании Netflix.

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