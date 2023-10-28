Студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма

Один из парков студии Disney. Фото: Google

На фоне продолжающейся забастовки американских актеров киностудия Disney объявила, что релиз римейка "Белоснежки" переносится на год. Также продюсеры представили первый кадр из будущего фильма.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Релиз долгожданной ленты был запланирован на март следующего года. Впрочем, кинозрители смогут ее увидеть 21 марта 2025 года. Вместе с анонсом о переносе компания опубликовала первый кадр из фильма. На нем можно увидеть Белоснежку в исполнении Рэйчел Зеглер среди семи гномов.

Первый кадр из будущей ленты "Белоснежка". Фото: Disney

Кроме молодой 22-летней актрисы, главные роли сыграют Галь Гадот, Эндрю Бернап, Ансу Кабиа и Колин Майкл Кармайкл. Режиссером картины стал Марк Уэбб, известный, в частности, по фильмам "Одаренная" и "500 дней лета".

Ранее идею римейка "Белоснежки" подверг критике сын режиссера-аниматора Дэвида Додда Хенда, главного постановщика мультфильмов "Белоснежка и семь гномов" и "Бемби". Впрочем, это никак не повлияло на производство ленты с многомиллионным бюджетом.

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