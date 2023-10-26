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Українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які 3 місяці прожили в метрополітені

26 жовтня 2023 18:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які 3 місяці прожили в метрополітені
Кадр з фільму "Що далі?"
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Документальний фільм "Що далі?" про харків’ян, які майже 3 місяці прожили в метрополітені як в укритті, покажуть на кінофестивалі "Молодість" 29 жовтня. Його зняла українська режисерка Дар'я Дрюченко. 

Деталями про українську стрічку поділився менеджер режисерки фільму. 

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Українська режисерка Дар'я Дрюченко, яка все життя пропрацювала на телеканалі "1+1", під час війни зняла документальний фільм "Що далі?". 

 

Дарія Дрюченко
Кадр з фільму "Що далі?"

"Це історія про життя після війни й те, що нас чекає далі", –– розповідає режисерка Дар'я Дрюченко.

В одному фільмі розкриваються історії трьох людей: молодого студента, який є єдиним лікарем на платформі метрополітену, де перебувають півтори и тисячі людей; вчителя Монтессорі центру — рятівниці дитячої психіки; вагітної жінки, яка народить ще одну українку, попри весь жах навколо.

 

кадр з фільму
Кадр з фільму "Що далі?"
кадр з фільму
Кадр з фільму "Що далі?"

Ідея зняти кіно виникла у режисерки в перші дні війни, коли вона сама була на 9-му місяці вагітності.

 

кадр з фільму
Кадр з фільму "Що далі?"

"Коли почалася війна,я на собі відчувала весь страх та відповідальність за майбутню дитину. В перший день я виїхала з країни, щоб народити в безпеці. Але через стрес та невідомість ледь не народила в дорозі. Їхавши до друзів до Німеччини або Швейцарії, я на одну ніч зупинилась у Відні. І там вже й народила сина", ––  поділилася своєю історією Дарія. 

Через два тижні після пологів у режисерки народилася ідея зняти фільм, адже вона хотіла показати світу, що коїться в Україні. Вона звернулася до Гернота Шафлера, співвласника Віденської продакшен компанії Sabotage-films. Завдяки йому і підтримці Австрійського посольства в Україні у Дарії Дрюченко вийшло реалізувати свою ідею і створити документальне кіно.

 

Команда, яка займалася створенням фільму "Що далі?"

Монтаж фільму робив відомий режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов, а оператором-постановником виступив Руслан Богдан.

Картину покажуть на кінофестивалі "Молодість", який цього року проходить з 21 по 29 жовтня в кінотеатрі "Жовтень". 

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