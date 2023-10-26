Українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які 3 місяці прожили в метрополітені
Документальний фільм "Що далі?" про харків’ян, які майже 3 місяці прожили в метрополітені як в укритті, покажуть на кінофестивалі "Молодість" 29 жовтня. Його зняла українська режисерка Дар'я Дрюченко.
Деталями про українську стрічку поділився менеджер режисерки фільму.
Про що кіно
Українська режисерка Дар'я Дрюченко, яка все життя пропрацювала на телеканалі "1+1", під час війни зняла документальний фільм "Що далі?".
"Це історія про життя після війни й те, що нас чекає далі", –– розповідає режисерка Дар'я Дрюченко.
В одному фільмі розкриваються історії трьох людей: молодого студента, який є єдиним лікарем на платформі метрополітену, де перебувають півтори и тисячі людей; вчителя Монтессорі центру — рятівниці дитячої психіки; вагітної жінки, яка народить ще одну українку, попри весь жах навколо.
Ідея зняти кіно виникла у режисерки в перші дні війни, коли вона сама була на 9-му місяці вагітності.
"Коли почалася війна,я на собі відчувала весь страх та відповідальність за майбутню дитину. В перший день я виїхала з країни, щоб народити в безпеці. Але через стрес та невідомість ледь не народила в дорозі. Їхавши до друзів до Німеччини або Швейцарії, я на одну ніч зупинилась у Відні. І там вже й народила сина", –– поділилася своєю історією Дарія.
Через два тижні після пологів у режисерки народилася ідея зняти фільм, адже вона хотіла показати світу, що коїться в Україні. Вона звернулася до Гернота Шафлера, співвласника Віденської продакшен компанії Sabotage-films. Завдяки йому і підтримці Австрійського посольства в Україні у Дарії Дрюченко вийшло реалізувати свою ідею і створити документальне кіно.
Монтаж фільму робив відомий режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов, а оператором-постановником виступив Руслан Богдан.
Картину покажуть на кінофестивалі "Молодість", який цього року проходить з 21 по 29 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".
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