Студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільму

Один із парків студії Disney. Фото: Google

На тлі страйку американських акторів, який й досі продовжується, кіностудія Disney оголосила, що реліз рімейку "Білосніжки" переноситься на рік. Також продюсери презентували перший кадр з майбутнього фільму.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Реліз довгоочікуваної стрічки було заплановано на березень наступного року. Втім кіноглядачі зможуть її побачити 21 березня 2025 року. Разом з анонсом про перенесення компанія опублікувала перший кадр із фільму. На ньому можна побачити Білосніжку у виконанні Рейчел Зеглер серед семи гномів.

Перший кадр з майбутньої стрічки "Білосніжка". Фото: Disney

Окрім молодої 22-річної акторки, головні ролі зіграють Галь Гадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та Колін Майкл Кармайкл. Режисером картини став Марк Вебб, відомий, зокрема, за фільмами "Обдарована" та "500 днів літа".

Раніше ідею рімейку "Білосніжки" розкритикував син режисера-аніматора Девіда Додда Генда, головного постановника мультфільмів "Білосніжка та сім гномів" та "Бембі". Втім це ніяк не вплинуло на виробництво стрічки з багатомільйонним бюджетом.

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