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Студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільму

28 жовтня 2023 13:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільму
Один із парків студії Disney. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На тлі страйку американських акторів, який й досі продовжується, кіностудія Disney оголосила, що реліз рімейку "Білосніжки" переноситься на рік. Також продюсери презентували перший кадр з майбутнього фільму. 

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Реліз довгоочікуваної стрічки було заплановано на березень наступного року. Втім кіноглядачі зможуть її побачити 21 березня 2025 року. Разом з анонсом про перенесення компанія опублікувала перший кадр із фільму. На ньому можна побачити Білосніжку у виконанні Рейчел Зеглер серед семи гномів.

Білосніжка
Перший кадр з майбутньої стрічки "Білосніжка". Фото: Disney

Окрім молодої 22-річної акторки, головні ролі зіграють Галь Гадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа та Колін Майкл Кармайкл. Режисером картини став Марк Вебб, відомий, зокрема, за фільмами "Обдарована" та "500 днів літа".

Раніше ідею рімейку "Білосніжки" розкритикував син режисера-аніматора Девіда Додда Генда, головного постановника мультфільмів "Білосніжка та сім гномів" та "Бембі". Втім це ніяк не вплинуло на виробництво стрічки з багатомільйонним бюджетом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які три місяці прожили в метрополітені. Також ми розповідали, що оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс повністю оголилась у новій комедії стримінгової компанії Netflix.

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