Суд страны-террориста снял арест с имущества подруги Оли Поляковой
Накануне Басманный суд москвы заочно приговорил российского блогера Нику Белоцерковскую к девяти годам колонии по статье о фейках об армии оккупантов. Подруга певицы Оли Поляковой стала одной из первых подозреваемых по этой статье, появившейся в уголовном кодексе рф после февральского вторжения.
Стало известно, что суд страны-террориста снял арест с имущества блогера, пишут росСМИ.
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С ходатайством о снятии ареста с имущества обратился бывший муж блогера, Борис Белоцерковский, с которым Вероника развелась в 2017 году.
"Приговор по осужденной Белоцерковской вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята", — заявили в российском суде.
Уголовное дело в стране-террористе в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте прошлого года. Поводом стали ее публикации в Instagram, в которых она поддерживала Украину и осуждала кровавую политику кремля. В мае прошлого года ее заочно арестовали, а позже объявили в розыск.
Позже на имущество Белоцерковской (два миллиона долларов), в том числе паркоместо и квартиру в москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге, был наложен арест.
Белоцерковская, родившаяся в Одессе, имеет более миллиона подписчиков в Instagram, живет во Франции. У нее не раз останавливалась с семьей ее подруга, Оля Полякова.
Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова вернулась на свою кухню и проверила рецепт подруги блогера Ники Белоцерковской. Также мы рассказывали, что Полякова призналась, кто в ее семье говорит на украинском лучше всех.