Суд країни-терориста зняв арешт з майна подруги Олі Полякової
Напередодні, Басманний суд москви заочно засудив російську блогерку Ніку Білоцерківську до дев’яти років колонії за статтею про фейки про армію окупантів. Подруга співачки Олі Полякової стала однією з перших підозрюваних за цією статтею, яка з'явилася в кримінальному кодексі рф після лютневого вторгнення.
Стало відомо, що суд країни-терориста зняв арешт із майна блогера, пишуть росЗМІ.
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Подробиці
З клопотанням про зняття арешту з майна звернувся колишній чоловік блогерки, Борис Білоцерковський, з яким Вероніка розлучилася 2017 року.
"Вирок щодо засудженої Білоцерківської набув чинності, тому забезпечувальний захід у вигляді арешту було знято", — заявили в російському суді.
Кримінальну справу в країні-терористі стосовно Білоцерківської було порушено у березні минулого року. Приводом цього стали її публікації в Instagram, в яких вона підтримувала Україну та засуджувала криваву політику кремля. Торік у травні її заочно заарештували, а пізніше оголосили в розшук.
Пізніше на майно Білоцерківської(два мільйони доларів), у тому числі паркомісце і квартиру в москві, житлові будинки, квартиру і земельну ділянку в Санкт-Петербурзі, був накладений арешт.
Білоцерківська, яка народилась в Одесі, має понад мільйон підписників в Instagram, живе у Франції. В неї не один раз зупинялась з родиною її подруга, Оля Полякова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги, блогерки Ніки Білоцерківської. Також ми розповідали, що Полякова зізналась, хто в її родині говорить українською найкраще.