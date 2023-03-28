Цього чекали шанувальники: Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги

Співачка Оля Полякова

Під час пандемії COVID-19 співачка Оля Полякова почала знімати та публікувати відео, як вона готує різні страві на своїй кухні. Артистка поділилась з шанувальниками багатьма рецептами. Втім, під час повномасштабної війни такий контент з соцмереж співачки зник.

І ось, повернувшись до свого маєтку під Києвом, Полякова нарешті потішила підписників приготуванням нової страви на відомій кухні, яке опублікувала у своїх Instastories.

Подробиці

Під час повномасштабної війни Полякова кілька разів із родиною приїздила в гості до своєї подруги, російської блогерки Ніки Білоцерківської, яка живе в Європі. Там, за словами співачки, вона скуштувала найсмачнішу рибу в своєму житті.

Для цього не потрібно багато інгредієнтів, лише дорада, помідори, часник та оливкова олія. Томати слід тоненько нарізати, те ж саме й з часником. Їх полити олією, рибу добре посолити, покласти на помідори та відправити у духовку.

Хребет риби повинен бути сирим, а м’ясо доради гарно відділятися. Тільки тоді страва буде саме такою, яку полюбила в Європі Полякова.

Шанувальники зауважили, що тривалий час співачка нічого не готувала на кухні. На що Полякова відповіла: "Так, нарешті. Перший раз після початку війни я хочу щось приготувати. Натхнення повернулось. Добрий знак".

Нагадаємо, раніше ми писали, що нове кулінарне телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах. Також ми розповідали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є Оля Полякова.