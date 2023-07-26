Суд вынес решение по громкому делу оскароносного Кевина Спейси

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

Актер Кевин Спейси расплакался, когда его назвали невиновным в домагательствах над четырьмя мужчинами. Актер назвал претензии против него "безумием" и обвинил истцов во "лжи ради денег".

Об этом пишет Daily Mail.

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Присяжные вынесли решение

Американский двукратный обладатель "Оскара" Кевин Спейси был оправдан по всем обвинениям в процессе, где сэр Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш дали показания в его защиту.

Спейси, который сегодня отмечающий свой 64-й день рождения, был обвинен в злоупотреблении своей славой и властью для совершения девяти сексуальных нападений на четырех мужчин во время его пребывания на должности художественного руководителя театра Old Vic в Лондоне.

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

Эти обвинения не только разрушили блестящую карьеру в шоу-бизнесе, но и имели значительные финансовые последствия: после того, как его уволили, звезде было приказано заплатить 25,5 миллиона фунтов стерлингов продюсерам сериала "Карточный домик". Ранее на суде Спейси сказал присяжным: "Я потерял все".

После решения суда есть шанс, что Спейси может вернуться на экраны после того, как Голливуд избегал его последние шесть лет.

После того, как он был признан невиновными, Спейси положил руку на грудь, посмотрел на коллегию присяжных и дважды поблагодарил, прежде чем они вышли из комнаты. Спейси обнял свою команду юристов и вытер слезы.

Мир звезды "взорвался"

Будучи, возможно, самой известной звездой движения Me Too, Спейси описал, как его "мир взорвался", и он "потерял все за несколько дней" в 2017 году после того, как его обвинили в домагательствах к американскому актеру Энтони Рэппу, когда ему было всего 14 лет. Обвинение позже было снято со Спейси.

Проверка в Old Vic выявила вероятное ненадлежащее поведение по отношению к 20 мужчинам, но Спейси никогда не был осужден ни за какие уголовные преступления.

После пятилетнего расследования Скотланд-Ярда Королевская прокуратура выдвинула звезде "Карточного домика" обвинение в серии нападений на четырех мужчин в период с 2001 по 2013 год. Но Спейси утверждал, что его обвинителей мотивировали "деньги, деньги и еще раз деньги", причем один из обвинителей подал иск о компенсации в размере 500 000 фунтов стерлингов.

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

Жюри из девяти мужчин и трех женщин понадобилось 12 часов и 26 минут, чтобы объявить свой вердикт.

Семь нападений были датированы между 2001 и 2004 годами. Еще пять преступлений, которые ему инкриминировали, касаются периода между 2005 и 2013 годами.

На протяжении всего процесса Спейси был уверен в своей невиновности, неоднократно отрицая все обвинения против него.

Поскольку обвинения накапливались, а его актерские роли прекратились, финансовый удар для Спейси был ужасен.

Расходы на его защиту только в судебном процессе в Великобритании составляли более 1 миллиона фунтов стерлингов, и эта цифра является крохотной по сравнению с судебными издержками в США.

Потери Спейси

Незадолго до скандала актер продал свой дом в Лос-Анджелесе за 8,5 миллионов фунтов.

Он все еще владеет пентхаусом стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов в эксклюзивной лондонской многоэтажке с видом на здание парламента, где он останавливался во время судебного разбирательства.

До суда у Спейсе был помощник, агент, пиарщик, менеджер, личный тренер и охранник. После скандала его пиарщик Стейси Вулф оставила работу, как и его агенты в CAA. Остался только менеджер.

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловала ее.

Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.