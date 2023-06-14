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Проти Тіля Ліндеманна порушили кримінальну справу — ЗМІ

14 червня 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Проти Тіля Ліндеманна порушили кримінальну справу
Музикант Тіль Ліндеманн. Фото: instagram.com/till_lindeman_tpr_56/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після звинувачень фанаток на адресу німецького співака та соліста рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, проти нього порушили кримінальну справу. За даними західних ЗМІ, музиканта підозрюють у згвалтуванні.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на Berliner Zeitung.

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Більше десяти жінок виступили проти артиста

Розслідування проти соліста Rammstein ініціювали через два звернення до поліції та прокуратури. Журналісти писали, що зі звинуваченнями проти Тілля Ліндемана виступили понад десяток жінок. Вони стверджують, що їх запрошували на вечірки після концертів, організовані спеціально для вокаліста, деякі також повідомили про можливі дії сексуального характеру, на які вони не давали згоди.

Раніше після звинувачень у домаганнях у бік зірки, з гурту звільнили кастинг-менеджерку з Росії Олену Макєєву.

Нагадаємо, що після звинувачень дівчини з Ірландії в тому, що Ліндеманн домагався до неї після концерту у Вільнюсі, ще дві фанатки 21 і 22 років повідомили про секс з Ліндеманном після виступу Rammstein. Дівчата стверджують, що не давали своєї згоди на інтим. В ході розслідування з'ясувалося, що молоді жінки заздалегідь відбирались для сексу з 60-річним фронтменом гурту. Їх запрошували через Instagram на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени. Також ми розповідали, що співачка Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків.

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