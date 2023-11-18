Суд за сутки — известного рэпера уже не обвиняют в притязаниях

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Фото: Google

Ранее американская певица Кесси Вентура подала в суд на своего бывшего любимого, продюсера и рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди. Она обвиняла его в многочисленных притязаниях и абьюзе. Впрочем, все вопросы звездная парочка решили всего за сутки.

Об этом сообщает BBC News.

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Пи Дидди больше не обвиняют

Бывшая звездная пара, разошедшаяся в 2018 году, заявила, что достигла соглашения, но разглашать детали не стала. В своем заявлении Вентура сказала, что она "решила решить этот вопрос полюбовно при условии, что у нее будет определенный уровень контроля". Также она поблагодарила свою семью, фанатов и адвокатов за непоколебимую поддержку.

Не промолчал и Шон Комбс. Он тоже оставил небольшое сообщение, в котором дал понять — больше Кэсси, скорее всего, его не побеспокоит.

"Мы решили решить это дело мирным путем. Я желаю Кэсси и ее семье всего наилучшего. Любви".

Последние шесть месяцев Комбс подвергался настойчивым требованиям Вентуры о выплате 30 миллионов долларов под угрозой написания книги об их отношениях. Скорее всего, подчеркивают в таблоидах, им удалось решить и этот вопрос, который, вероятно, мог бы серьезно испортить репутацию Пи Дидди, состояние которого составляет более миллиарда долларов.

Пи Дидди и певица Кэсси Вентура. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что уже вторая женщина обвиняет лидера культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера в якобы имевших место быть притязаниях полвека назад. Также мы рассказывали, что суд в Италии освободил убийцу из тюрьмы по необычной причине.