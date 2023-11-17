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Відомого репера мільярдера звинувачують у зґвалтуванні та аб'юзі

17 листопада 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомого репера мільярдера звинувачують у зґвалтуванні та аб'юзі
Американський репер та продюсер Шон Комбс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Кессі Вентура подала до суду на свого колишнього коханого, продюсера та репера Шона Комбса, більш відомого як Пі Дідді. Знаменитості розлучилися 2018 року. У позові стверджується, що незадовго до закінчення їхніх стосунків Комбс увірвався додому до Кессі та зґвалтував її.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Звинувачення проти Пі Дідді

Кессі зізналася, що репер контролював і ображав її понад десять років, а також навмисно накачував наркотиками, бив і змушував займатися інтимом з кількома чоловіками на виклик. Ба більше — записував все це на відео.

"Після багатьох років у тиші та темряві я нарешті готова розповісти свою історію і висловитися від свого імені заради інших жінок, які стикаються з насильством і жорстоким поводженням у своїх відносинах", — заявила Кессі в позові, який був поданий до Федерального окружного суду Мангеттену.

Співачка також розповіла, що коханий вимагав, аби та носила його пістолет у сумочці і часто поводився агресивно. В позові стверджується, що одного разу він підвісив одного із друзів Кессі на балконі готелю на 17 поверсі. У документах також описується, як Комбс розлютився на те, що Кессі зустрічалася з репером Кідом Каді на початку 2012 року. Дідді сказав Кессі, що підірве його машину. 

Колишня Пі Дідді
Співачка Кессі Вентура та репер Пі Дідді. Фото: Google

Реакція Пі Дідді на звинувачення

Репер, статки якого перевищують один мільярд доларів, категорично відкидає всі звинувачення. Останні шість місяців Комбс піддавався наполегливим вимогам Вентури про виплату 30 мільйонів доларів під загрозою написання книги про їхні стосунки. 

"Подання позову, пронизаного необґрунтованою та обурливою брехнею — це мета заплямувати репутацію Комбса та домогтися виплати", — зазначив адвокат репера.

репер Пі Дідді
Репер Пі Дідді. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євгенія Емеральд зробила шокуюче зізнання про пережите насилля в дитинстві. Також ми розповідали, що вже друга жінка звинувачує лідера культового американського хард-рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера у домаганнях, які нібито мали місце бути пів сторіччя тому.

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