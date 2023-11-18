Суд за добу — відомого репера вже не звинувачують в домаганнях

Американський репер та продюсер Шон Комбс. Фото: Google

Раніше, американська співачка Кессі Вентура подала до суду на свого колишнього коханого, продюсера та репера Шона Комбса, більш відомого як Пі Дідді. Вона звинувачувала його в численних домаганнях та аб’юзі. Втім, всі питання зіркова парочка вирішли лише за одну добу.

Про це повідомляє BBC News.

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Колишня зіркова пара, яка розійшлась 2018 року, заявила, що досягла угоди, але розголошувати деталі не стала. У своїй заяві Вентура сказала, що вона "вирішила розв'язати це питання полюбовно за умови, що матиме певний рівень контролю". Також вона подякувала своїй родині, фанатам та адвокатам за непохитну підтримку.

Не промовчав і Шон Комбс. Він теж залишив невелике повідомлення, в якому дав зрозуміти — більше Кессі, скоріш за все, його не турбуватиме.

"Ми вирішили вирішити цю справу мирним шляхом. Я бажаю Кессі та її родині всього найкращого. Любові".

Останні шість місяців Комбс піддавався наполегливим вимогам Вентури про виплату 30 мільйонів доларів під загрозою написання книги про їхні стосунки. Скоріше за все, наголошують в таблоїдах, їм вдалося вирішити і це питання, яке ймовірно могло б серйозно зіпсувати репутацію Пі Дідді, статки якого складають понад мільярд доларів.

Пі Дідді та співачка Кессі Вентура. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже друга жінка звинувачує лідера культового американського хард-рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера у домаганнях, які нібито мали місце бути пів сторіччя тому. Також ми розповідали, що суд в Італії звільнив вбивцю з в'язниці за незвичайною причиною.