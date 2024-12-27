Жадан прокомментировал решение Одесского суда

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Одесский суд признал виновным военного в мошенничестве. Судья решил, что чтение книги "Интернат" писателя Сергея Жадана станет для нарушителя справедливым наказанием. Поэт отреагировал на решение правосудия.

Прокомментировал решение суда Жадан на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Жадан о решении суда г. Одессы

Владелец одного из магазинов гелевых шаров обманул одну из клиенток на 25 600 гривен. Мужчина присвоил средства, но не отправил товар. Суд признал его виновным и назначил нетипичное наказание за этот вид преступления. Судья обязал нарушителя прочитать "Интернат" Сергея Жадана, "Грубую тетрадь" Аготы Кристоф и "Разговор пяти путешественников об истинном счастье в жизни" Григория Сковороды.

"Роман "Интернат" является ярким описанием начала событий войны на Востоке Украины, когда каждый из украинцев не мог поверить именно в такое развитие событий. Это именно о событиях, когда еще туман "братства" не рассеялся, зато Каин уже убил Авеля, об этом только не все знали или не хотели знать. История интересна тем, что обычный день для обычного человека превратился в страшную гонку между жизнью и смертью. И только настоящая любовь к ребенку может победить все страхи. Более того, сможет сделать из обычного учителя героя", — мотивировал свое решение суд.

Сам писатель отреагировал на решение суда в привычной манере — лаконично и с иронией.

"Жестоко", — написал писатель в соцсетях.

Публикация Сергея Жадана. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan/

Напомним, ранее Жадан рассказал, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк". Также Сергей Жадан выпустил новый альбом с композитором Юрием Гуржи.