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Суд зобов'язав афериста читати книги Жадана — реакція поета

27 грудня 2024 12:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Жадан прокоментував рішення Одеського суду
Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Одеський суд визнав винним військового у шахрайстві. Суддя вирішив, що читання книжки "Інтернат" письменника Сергія Ждана стане для порушника справедливим покаранням. Поет відреагував на рішення правосуддя.

Прокоментував рішення суду Жадан на своїй сторінці у Facebook.

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Власник одного із магазинів гелевих кульок ошукав одну із клієнток на 25 600 гривень. Чоловік присвоїв кошти проте не надіслав товар. Суд визнав його винним та призначив нетипове покарання за такий вид злочину. Суддя зобов'язав порушника прочитати "Інтернат" Сергія Жадана, "Грубий зошит" Аготи Крістоф та "Розмову п’яти подорожніх про істинне щастя в житті" Григорія Сковороди.

"Роман "Інтернат" є яскравим описом початку подій війни на Сході України, коли кожний з українців не міг повірити саме в такий розвиток подій. Це саме про події, коли ще туман "братерства" не розсіявся, натомість Каїн вже вбив Авеля, про це лише не всі знали або не хотіли знати. Історія цікава тим, що звичайний день для звичайної людини перетворився на страшні перегони між життям і смертю. І тільки справжня любов до дитини може перемогти всі страхи. Ба більше, зможе зробити із звичайного вчителя героя", — мотивував своє рішення суд.

Сам письменник відреагував на рішення суду у звичній манері — лаконічно та з іронією.

"Жорстоко", — написав письменник в соцмережах.

Суд зобов'язав афериста читати книги Жадана — реакція поета - фото 1
Публікація Сергія Жадана. Фото: facebook.com/serhiy.zhadan/

Нагадаємо, раніше Жадан розповів, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". Також Сергій Жадан випустив новий альбом із композитором Юрієм Гуржи.

Одеса суд соцмережі Сергій Жадан українські зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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