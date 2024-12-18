Сергій Жадан разом з Юрієм Гуржи записав новий альбом

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан разом із композитором Юрієм Гуржи презентує новий альбом під назвою "Семафори". Композиції в ньому присвячені тим, хто вимушено покинув домівку.

Про це письменник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Новий альбом Жадана

Артист повідомив, що спільний альбом був записаний ще восени. Жадан записував тексти в одній із харківських студій. Композитор Юрій Гуржи написав музику до "Семафорів".

"Обрали дещо несподіваний музичний жанр — госпелс, хори, співи, в сучасній обробці. Юра пластичний у плані музики, легко жонглює різними напрямками, ритмами, інструментами — мені це дуже в ньому подобається. У нього досить таки неформатні музичні мізки — з цим цікаво працювати", — поділився Жадан.

Пісні розкажуть історії переселенців, які були вимушені залишити свою домівку, проте завжди пам'ятають про те, що можуть повернутися додому.

"Центральним є образ провідника, перевізника. Людей, які дають нам надію, які подають руку, які витягують із біди. Також це про дім і про дороги. Дорога — це те, що поєднує. І ще дорога — це можливість повернення. Для мене це важливо — говорити про повернення. Про те, що ми віримо, що повернемось", — розповів Жадан та додав, що пісні невдовзі стануть доступними на всіх музичних платформах.

Нагадаємо, раніше Жадан розповів, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". Також Сергій Жадан із болем відреагував на російський обстріл його рідного міста.