Сергій Жадан разом з Юрієм Гуржи записав новий альбом

Жадан анонсував новий альбом "Семафори"
Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан разом із композитором Юрієм Гуржи презентує новий альбом під назвою "Семафори". Композиції в ньому присвячені тим, хто вимушено покинув домівку.
Про це письменник повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Новий альбом Жадана
Артист повідомив, що спільний альбом був записаний ще восени. Жадан записував тексти в одній із харківських студій. Композитор Юрій Гуржи написав музику до "Семафорів".
"Обрали дещо несподіваний музичний жанр — госпелс, хори, співи, в сучасній обробці. Юра пластичний у плані музики, легко жонглює різними напрямками, ритмами, інструментами — мені це дуже в ньому подобається. У нього досить таки неформатні музичні мізки — з цим цікаво працювати", — поділився Жадан.
Пісні розкажуть історії переселенців, які були вимушені залишити свою домівку, проте завжди пам'ятають про те, що можуть повернутися додому.
"Центральним є образ провідника, перевізника. Людей, які дають нам надію, які подають руку, які витягують із біди. Також це про дім і про дороги. Дорога — це те, що поєднує. І ще дорога — це можливість повернення. Для мене це важливо — говорити про повернення. Про те, що ми віримо, що повернемось", — розповів Жадан та додав, що пісні невдовзі стануть доступними на всіх музичних платформах.
Нагадаємо, раніше Жадан розповів, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". Також Сергій Жадан із болем відреагував на російський обстріл його рідного міста.
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