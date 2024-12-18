Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Жадан анонсував новий альбом "Семафори" arrow

Жадан анонсував новий альбом "Семафори"

18 грудня 2024 14:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Сергій Жадан разом з Юрієм Гуржи записав новий альбом
Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан разом із композитором Юрієм Гуржи презентує новий альбом під назвою "Семафори". Композиції в ньому присвячені тим, хто вимушено покинув домівку.

Про це письменник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Новий альбом Жадана

Артист повідомив, що спільний альбом був записаний ще восени. Жадан записував тексти в одній із харківських студій. Композитор Юрій Гуржи написав музику до "Семафорів".

"Обрали дещо несподіваний музичний жанр — госпелс, хори, співи, в сучасній обробці. Юра пластичний у плані музики, легко жонглює різними напрямками, ритмами, інструментами — мені це дуже в ньому подобається. У нього досить таки неформатні музичні мізки — з цим цікаво працювати", — поділився Жадан.

Пісні розкажуть історії переселенців, які були вимушені залишити свою домівку, проте завжди пам'ятають про те, що можуть повернутися додому.

"Центральним є образ провідника, перевізника. Людей, які дають нам надію, які подають руку, які витягують із біди. Також це про дім і про дороги. Дорога — це те, що поєднує. І ще дорога — це можливість повернення. Для мене це важливо — говорити про повернення. Про те, що ми віримо, що повернемось", — розповів Жадан та додав, що пісні невдовзі стануть доступними на всіх музичних платформах.

Нагадаємо, раніше Жадан розповів, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк". Також Сергій Жадан із болем відреагував на російський обстріл його рідного міста.

Сергій Жадан переселенці вірші українські зірки альбом

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні