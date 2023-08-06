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Суханов не смог сдержать слез, когда рассказывал о маме из России

6 августа 2023 13:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суханов не смог сдержать слез, когда рассказывал о маме из России
Алексей Суханов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ведущий проекта "Говорит вся страна" Алексей Суханов расплакался, когда рассказывал о своей маме из России. Во время разговора с актрисой Адой Роговцевой он рассказал, что не пересилил себя и не поздравил ее с днем рождения 2 июля.

Об этом Алексей Суханов рассказал в программе "Говорит Суханов".

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"2 июля я не нашел в себе силы поздравить маму с днем рождения. Если честно, мне это больно. Потому что... Она же родила меня, я все равно остаюсь ее сыном. Однако у меня реально нет сил ни на что, что связано с тамошней жизнью. И даже нет сил взять трубку, в которой до сих пор ее номер телефона. Я его не удалил, несмотря на то, что вычеркнул большую часть своей прошлой жизни", — рассказал Суханов.

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Алексей Суханов. Фото: скриншот

Он спросил у Роговцевой, как бы она поступила на его месте. Актриса сказала, что она "всепрощенка". Сначала актриса пытается разобраться в ситуации, а затем продолжает общение, даже если не простила.

"Потому что я знаю, что оттуда все равно что-то извлеку для себя. Это эгоистичная такая вещь. Я же не знаю ничего, о чем ты говоришь. Но я знаю, что ты недополучил объятий, нежности, радости, поцелуев, тревог за тебя. Этого трепета у тебя нет. А это большая радость... Но, если человек перешел черту, он для меня перестает существовать. Поэтому я тебя понимаю", — ответила актриса.

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Алексей Суханов. Фото: скриншот

Напомним, известный украинский телеведущий и ведущий проекта "Говорит Украина" Алексей Суханов дал откровенное интервью. Так, украинский ведущий рассказал о своих родителях, которые остались в России, и признался, почему он не общается со своей мамой и папой.

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