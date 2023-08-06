Суханов не зміг стримати сліз, коли розповідав про маму з Росії

Олексій Суханов. Фото: скриншот

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов розплакався, коли розповідав про свою маму з Росії. Під час розмови з акторкою Адою Роговцевою він розповів, що не пересилив себе та не привітав її з днем народження 2 липня.

Про це Олексій Суханов розповів у програмі "Говорить Суханов".

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"2 липня я не знайшов в собі сили привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Бо… Вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте у мене реально немає сил ані на що, що пов'язане з тамтешнім життям. І навіть немає сил взяти слухавку, в якій досі її номер телефону. Я його не видалив, попри те, що викреслив велику частину свого минулого життя", — розповів Суханов.

Олексій Суханов. Фото: скриншот

Він запитав у Роговцевої, як би вона вчинила на його місці. Акторка сказала, що вона "всепрощенка". Спочатку акторка намагається розібратися в ситуації, а потім продовжує спілкування, навіть якщо не пробачила.

"Тому що я знаю, що звідти все одно щось витягну для себе. Це егоїстична така річ. Я ж не знаю нічого, про що ти говориш. Але я знаю, що ти недоотримав обіймів, ніжності, радості, поцілунків, тривог за тебе. Оцієї тремтливості ти не маєш. А це велика радість… Але, якщо людина перейшла межу, вона для мене припиняє існувати. Тому я тебе розумію", — відповіла акторка.

Олексій Суханов. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий український телеведучий та ведучий проєкту "Говорить Україна" Олексій Суханов дав відверте інтерв’ю. Так, український ведучий розповів про своїх батьків, які залишилися в Росії, та зізнався, чому він не спілкується зі своїми мамою і татом.