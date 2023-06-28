Олексій Суханов зізнався, чому не спілкується з батьками – відверте інтерв'ю

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий та ведучий проєкту "Говорить Україна" Олексій Суханов дав відверте інтерв’ю. Так, український ведучий розповів про своїх батьків, які залишилися в Росії, та зізнався, чому він не спілкується зі своїми мамою і татом.

Про це Олексій Суханов повідомив в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Відомо, що його батьки залишилися жити в Росії та згодом зовсім відмовилися від свого сина. Річ у тім, що батьки Олексія Суханова мають зовсім інші політичні погляди, через що телеведучий не може знайти компроміс із ними.

Олексій Суханов постійно бере інтерв’ю у людей, які втратили своїх рідних, та дивиться в очі маленьких дітей, яких спіткала російська збройна агресія. Тому ведучий вирішив, що всі, в кого зараз є паспорт громадянина Росії, й ті, хто підтримує війну, для нього померли.

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скріншот з YouTube

Саме тому український ведучий більше не хоче мати справу з колишньою дружиною та батьками. Виключення з цього Олексій Суханов зробив тільки для дідуся та бабусі, які, за його словами, нині дуже пишаються поведінкою свого онука.

Що стосується особистого життя, то український телеведучий не хоче обговорювати це під час війни. Втім, відомо, що зараз він має цивільну дружину та поки не хоче робити їй пропозицію. Також Олексій Суханов підтримує одностатеві шлюби, вважаючи, що людина може кохати, кого хоче.

Якщо говорити про професійну діяльність ведучого, то він збирається й далі працювати доти, поки глядач буде його потребувати. Старість ведучий хоче зустріти в своїй квартирі в Юрмалі, милуючись хвилями моря.

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