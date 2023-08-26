Супермодель Белла Хадид оказалась в центре скандала из-за антиизраильской корреспонденции

Модель Белла Хадида. Фото: instagram.com/bellahadid/

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала комментарий министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который утверждает, что его право на безопасное передвижение важнее прав палестинцев. Звезда навлекла на себя немало критики.

Об этом пишет The Guardian.

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Ультраправый израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подверг критике американскую супермодель Беллу Хадид за "ненависть к Израилю" после того, как она осудила его заявление о том, что еврейские поселенцы имеют больше прав, чем арабы на оккупированных территориях.

Модель Белла Хадид попалп в центр политического скандала. Фото: instagram.com/bellahadid/

На этой неделе Бен-Гвир заявил израильскому телевидению, что свобода передвижения евреев превосходит права палестинцев. Эти замечания произошли после двух трагических нападений на израильтян.

"Мое право, право моей семьи и право моих детей на безопасное передвижение по дорогам важнее права палестинцев на поездки там. Право на жизнь стоит выше свободы передвижения, и так оно и есть", — заявил министр национальной безопасности.

В ответ на это выражение Хадид, известная своей поддержкой палестинцев и частой критикой политики Израиля, прокомментировала комментарии министра национальной безопасности.

"Нигде и ни в какое время, особенно в 2023 году, одна жизнь не должна быть более ценной, чем жизнь другая. Особенно только из-за этнической принадлежности, культуры или чистой ненависти", — написала она в своем посту.

Бен-Гвир не стал игнорировать слова модели

"Вот так распространяются фейковые новости. Вчера в телепередаче я сказал, что право евреев жить и не быть убитыми в результате террористических атак преобладает право арабов в Иудее и Самарии передвигаться по дорогам без ограничений безопасности. Именно поэтому на дорогах, где на призывы джихадистов проходят теракты и расстрелы, должны быть размещены контрольно-пропускные пункты", — сказал он.

Политик также призвал топ-модель посетить Кирьят-Арбу.

"Посмотрите, как мы здесь живем, как каждый день здесь убивают евреев, которые никому в своей жизни не сделали ничего плохого, какие угрозы каждый день получают моя жена и дети от террористов, живущих рядом с нами. Да, да, у меня и моих собратьев-евреев есть право — безопасно путешествовать и возвращаться домой по дорогам Иудеи и Самарии. И это право перевешивает право террористов, которые бросают в нас камни и убивают нас. Не извиняюсь и не отказываюсь от своих слов. Я повторю их еще 1000 раз", — сказал Бен-Гвир.

Бен-Гвир также обратил свой гнев на СМИ, которые, по его словам, вырвали его слова из контекста, а также на израильских левых, которые, по его мнению, продолжают раздувать в мире пламя подстрекательства против израильского правительства.

Напомним, ранее Белла Хадид стала лучшей моделью в прошлом году по версии престижного портала.

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