Супермодель Белла Хадід опинилася в центрі скандалу через антиізраїльський допис

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Американська супермодель Белла Хадід опублікувала коментар міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, який стверджує, що його право на безпечне пересування важливіше за права палестинців. Зірка накликала на себе чимало критики.

Про це пише The Guardian.

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Ультраправий ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір розкритикував американську супермодель Беллу Хадід за "ненависть до Ізраїлю" після того, як вона засудила його заяву про те, що єврейські поселенці мають більше прав, ніж араби на окупованих територіях.

Модель Белла Хадід опинилася в центрі політичного скандалу. Фото: instagram.com/bellahadid/

Цього тижня Бен-Ґвір заявив ізраїльському телебаченню, що свобода пересування євреїв переважує права палестинців. Ці зауваження відбулися після двох трагічних нападів на ізраїльтян.

"Моє право, право моєї родини та право моїх дітей на безпечне пересування дорогами важливіше права палестинців на поїздки там. Право на життя стоїть вище за свободу пересування, і так воно і є", — заявив міністр національної безпеки.

У відповідь на цей вислів Хадід, відома своєю підтримкою палестинців та частою критикою політики Ізраїлю, прокоментувала коментарі міністра національної безпеки.

"Ніде і в жодний час, особливо у 2023 році, одне життя не повинно бути більш цінним, ніж життя інше. Особливо лише через етнічну приналежність, культуру чи чисту ненависть", — написала вона у своєму посту.

Бен-Гвір не став ігнорувати слова моделі

"Ось так поширюються фейкові новини. Учора в телепередачі я сказав, що право євреїв жити і не бути вбитими внаслідок терористичних атак переважає право арабів в Юдеї та Самарії пересуватися дорогами без обмежень безпеки. Саме тому на дорогах, де на заклики джихадистів відбуваються теракти та розстріли, мають бути розміщені контрольно-пропускні пункти", — сказав він.

Політик також закликав топ-модель відвідати Кір'ят-Арбу.

"Погляньте, як ми тут живемо, як щодня тут вбивають євреїв, які нікому у своєму житті не зробили нічого поганого, які погрози щодня отримують моя дружина та діти від терористів, які мешкають поряд з нами. Так, так, у мене і моїх побратимів-євреїв є право - безпечно подорожувати і повертатися додому дорогами Юдеї та Самарії. І це право переважує право терористів, які кидають у нас каміння та вбивають нас. Не вибачаюсь і не відмовляюся від своїх слів. Я повторю їх ще 1000 разів", — сказав Бен-Гвір.

Бен-Гвір також звернув свій гнів на ЗМІ, які, за його словами, вирвали його слова з контексту, а також на ізраїльських лівих, які, на його думку, продовжують роздмухувати у світі полум'я підбурювання проти ізраїльського уряду.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід стала найкращою моделлю минулого року за версією престижного порталу.

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