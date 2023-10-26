Супермодель Эмили Ратаковски страстно целовалась на свидании в Париже

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata



Известная модель Эмили Ратаковски закрутила роман с французским комиком и актером Стефаном Баком. Пару поймали папарацци у одного из ресторанов Парижа. Они пили вино и страстно целовались.

Фото влюбленной пары опубликовали в Daily Mail.

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Эмили Ратаковские известна не только своей модельной карьерой, но и множеством романов. 32-летняя супермодель встречалась с американским комиком Эриком Андре, ди-джеем Орацио Риспо, певцом Гарри Стайлзом.

Она была замужем за американским продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом от которого имеет ребенка, однако пара развелась в прошлом году.

Полгода назад Ратаковски уже фотографировали во время страстных поцелуев с Гарри Стайлзом на улицах Токио. Певец тогда только как разошелся с актрисой Оливией Уайлд.

В этот раз модель застали за не менее страстными поцелуями в Париже, но уже с новым парнем. Стефан Бак стал известен в возрасте 16 лет в 2012 году как самый молодой комик во Франции благодаря своим звездным выступлениям в небольших парижских клубах.

Эмили Ратаковски с новым парнем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Эмили Ратаковски с новым парнем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Его исключили из школы в 2011 году, но Департамент социальных дел Франции разрешил ему работать в возрасте 14 лет, благодаря чему Стефан построил свою комедийную карьеру. Его величайшим успехом пока что стала роль в фильме Уэса Андерсона "Астероид Сити".

Эмили и Стефан пили вино, смеялись и время от времени страстно целовались прямо на тротуаре. Ратаковски держала в руке букет роз, очевидно подаренный Баком. Она была одета в кожаное пальто и сапоги на каблуке.

Эмили Ратаковские с новым парнем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Эмили Ратаковские с новым парнем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Напомним, Эмили Ратаковски снялась в модной фотосессии с детьми.

Такой мы писали, что Эмили Ратаковски не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу.