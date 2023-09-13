Емілі Ратаковські не втримала пишний бюст під час грандіозного шоу
Модель Емілі Ратаковскі ледь не засвітила більше, ніж потрібно. Красуня в сміливому зеленому вбранні відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2023 у Нью-Джерсі.
Про це пише Daily Mail.
Пікантний конфуз
32-річна Ратаковські насолоджувалася вечором, але під час танців топ оголив більше ніж очікувала модель. Емілі була змушена поправити вбрання під час шоу.
Emily Ratajkowski dances out of her top at the VMAs pic.twitter.com/Wpa5rxhSgU— Mr Burns (@MrBurnsing) September 13, 2023
Емілі здобула популярність, після того як знялась у відвертому кліпі Робіна Тіка на пісню Blurred Lines у 2013 році. Після того пішли оголені фотосесії для глянцю та власна колекція купальників.
Емілі відмовилась від образу скромниці і навіть у інтерв'ю, коли до неї прийшла слава, розповіла, що не проти спробувати романтичний досвід з дівчиною.
"Я завжди була тією, хто не проти піти на побачення з дівчиною. Чекаю, коли прийде "та єдина". Але я не фокусуюсь на статі, для мене важлива особистість, і тоді я відчуваю цікавість, — розповіла модель в інтерв'ю HommeGirls і додала, — я пишаюся сьогодні собою. Напевно, моя молодша версія задовольнилася б стосунками з якимось простим хлопцем. Але ця ера для мене скінчилася".
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