Емілі Ратаковські не втримала пишний бюст під час грандіозного шоу

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковскі ледь не засвітила більше, ніж потрібно. Красуня в сміливому зеленому вбранні відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2023 у Нью-Джерсі.

Про це пише Daily Mail.

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32-річна Ратаковські насолоджувалася вечором, але під час танців топ оголив більше ніж очікувала модель. Емілі була змушена поправити вбрання під час шоу.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Emily Ratajkowski dances out of her top at the VMAs pic.twitter.com/Wpa5rxhSgU — Mr Burns (@MrBurnsing) September 13, 2023

Емілі здобула популярність, після того як знялась у відвертому кліпі Робіна Тіка на пісню Blurred Lines у 2013 році. Після того пішли оголені фотосесії для глянцю та власна колекція купальників.

Емілі відмовилась від образу скромниці і навіть у інтерв'ю, коли до неї прийшла слава, розповіла, що не проти спробувати романтичний досвід з дівчиною.

"Я завжди була тією, хто не проти піти на побачення з дівчиною. Чекаю, коли прийде "та єдина". Але я не фокусуюсь на статі, для мене важлива особистість, і тоді я відчуваю цікавість, — розповіла модель в інтерв'ю HommeGirls і додала, — я пишаюся сьогодні собою. Напевно, моя молодша версія задовольнилася б стосунками з якимось простим хлопцем. Але ця ера для мене скінчилася".

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