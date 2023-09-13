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Емілі Ратаковські не втримала пишний бюст під час грандіозного шоу

13 вересня 2023 14:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Емілі Ратаковські не втримала пишний бюст під час грандіозного шоу
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Емілі Ратаковскі ледь не засвітила більше, ніж потрібно. Красуня в сміливому зеленому вбранні відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2023 у Нью-Джерсі.

Про це пише Daily Mail.

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32-річна Ратаковські насолоджувалася вечором, але під час танців топ оголив більше ніж очікувала модель. Емілі була змушена поправити вбрання під час шоу.

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

 

Емілі здобула популярність, після того як знялась у відвертому кліпі Робіна Тіка на пісню Blurred Lines у 2013 році. Після того пішли оголені фотосесії для глянцю та власна колекція купальників.

Емілі відмовилась від образу скромниці і навіть у інтерв'ю, коли до неї прийшла слава, розповіла, що не проти спробувати романтичний досвід з дівчиною.

"Я завжди була тією, хто не проти піти на побачення з дівчиною. Чекаю, коли прийде "та єдина". Але я не фокусуюсь на статі, для мене важлива особистість, і тоді я відчуваю цікавість, — розповіла модель в інтерв'ю HommeGirls і додала, — я пишаюся сьогодні собою. Напевно, моя молодша версія задовольнилася б стосунками з якимось простим хлопцем. Але ця ера для мене скінчилася".

Нагадаємо, багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою.

Раніше розкішна Геллі Беррі вразила ефектною появою на модному заході.

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