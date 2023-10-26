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Супермодель Емілі Ратаковські пристрастно цілувалася на побаченні у Парижі — фото

26 жовтня 2023 15:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Супермодель Емілі Ратаковські пристрастно цілувалася на побаченні у Парижі — фото
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко


Відома модель Емілі Ратаковські закрутила роман з французьким коміком та актором Стефаном Баком. Пару спіймали папараці біля одного з ресторанів Парижа. Вони пили вино і пристрасно цілувалися. 

Фото закоханої пари опублікували у Daily Mail

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Емілі Ратаковські відома не лише своєю модельною кар’єрою, а і великою кількістю романів. 32-річна супермодель зустрічалася з американським коміком Еріком Андре, ді-джеєм Ораціо Ріспо, співаком Гаррі Стайлзом.

Вона була одружена з американським продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом від якого має дитину, проте пара розлучилася минулого року. 

 

Пів року тому Ратаковські вже фотографували під час пристрасних поцілунків з Гаррі Стайлзом на вулицях Токіо. Співак тоді тільки як розійшовся з акторкою Олівією Уайлд. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цього разу модель застали за не менш пристрасними поцілунками у Парижі, але вже з новим хлопцем. Стефан Бак став відомий у віці 16 років у 2012 році як наймолодший комік у Франції завдяки своїм зірковим виступам у невеликих паризьких клубах. 

 

Эмили ратаковски
Емілі Ратаковські з новим хлопцем Стефаном Баком. Фото: BackGrid
Эмили ратаковски
Емілі Ратаковські з новим хлопцем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Його виключили зі школи в 2011 році, але Департамент соціальних справ Франції дозволив йому працювати у віці 14 років, завдяки чому  Стефан побудував свою комедійну кар'єру. Його найбільшим успіхом поки що стала роль у фільмі Уеса Андерсона "Астероїд Сіті". 

Емілі і Стефан пили вино, сміялися і час від часу пристрастно цілувалися просто на тротуарі. Ратаковські тримала у руці букет троянд, вочевидь подарований Баком. Вона була одягнена у шкіряне пальто і чоботи на підборах. 

Эмили Ратаковски
Емілі Ратаковські з новим хлопцем Стефаном Баком. Фото: BackGrid
Эмили Ратаковски
Емілі Ратаковські з новим хлопцем Стефаном Баком. Фото: BackGrid

Нагадаємо, Емілі Ратаковські знялась у модній фотосесії з дітьми. 

Такой ми писали, що Емілі Ратаковські не втримала пишний бюст під час грандіозного шоу. 

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