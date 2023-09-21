Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодель Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии и издевательствах arrow

Супермодель Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии и издевательствах

21 сентября 2023 11:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Супермодель Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии и издевательствах
Канадская супермодель Линда Евангелиста. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Канадская супермодель Линда Евангелиста обвинила своего первого и единственного официального мужа в насилии и издевательствах. Об этом она заявила в новом документальном сериале "Супермодели" от Apple TV+.

Об этом со ссылкой на шоу пишет издание People.

Читайте также:

Евангелиста обвинила бывшего мужа

Линда упомянула руководителя агентства Elite Model Management Джеральда Мари. Именно с ним она была в браке с 1986 по 1993 годы. В новом сериале, рассказывающем об изнанке модельной индустрии, Линда добавила, что верит другим жертвам Джеральда и восхищается их мужеством.

Так, например, три года назад семь женщин обвинили руководителя агентства Elite Model Management в притязаниях и насилии.

"Я хотела бы, чтобы справедливость победила. Я хотела бы, чтобы такие придурки дважды подумали и испугались, а женщины знали, что не одиноки", — сказала модель.

Первый мужчина Евангелисты
Супермодель Линда Евангелиста и бизнесмен Джеральд Мари. Фото: Google

Евангелиста отметила, что ей было сложно выйти из этих отношений. Потому что она стала встречаться с Джеральдом, когда ей было всего 22 года.

"Сложно шагнуть и разорвать отношения. Я понимаю это, поскольку сама жила в таких. Если бы я просто сказала, что хочу развод, это не сработало бы", — призналась 58-летняя звезда.

Евангелиста добавила, что бывший муж отпустил ее только тогда, когда понял, что получит все. Сам Джеральд Мари все обвинения в абьюзе и насилии с его стороны опровергает. По его словам, он никогда не совершал никакого акта насилия.

Напомним, ранее мы писали, что за экс-мужа американской певицы Кэти Перри взялось спецподразделение полиции Великобритании. Также мы рассказывали, что голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержали актера, приговоренного к 30 годам заключения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз