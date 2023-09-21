Супермодель Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии и издевательствах

Канадская супермодель Линда Евангелиста. Фото: Google

Канадская супермодель Линда Евангелиста обвинила своего первого и единственного официального мужа в насилии и издевательствах. Об этом она заявила в новом документальном сериале "Супермодели" от Apple TV+.

Об этом со ссылкой на шоу пишет издание People.

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Линда упомянула руководителя агентства Elite Model Management Джеральда Мари. Именно с ним она была в браке с 1986 по 1993 годы. В новом сериале, рассказывающем об изнанке модельной индустрии, Линда добавила, что верит другим жертвам Джеральда и восхищается их мужеством.

Так, например, три года назад семь женщин обвинили руководителя агентства Elite Model Management в притязаниях и насилии.

"Я хотела бы, чтобы справедливость победила. Я хотела бы, чтобы такие придурки дважды подумали и испугались, а женщины знали, что не одиноки", — сказала модель.

Супермодель Линда Евангелиста и бизнесмен Джеральд Мари. Фото: Google

Евангелиста отметила, что ей было сложно выйти из этих отношений. Потому что она стала встречаться с Джеральдом, когда ей было всего 22 года.

"Сложно шагнуть и разорвать отношения. Я понимаю это, поскольку сама жила в таких. Если бы я просто сказала, что хочу развод, это не сработало бы", — призналась 58-летняя звезда.

Евангелиста добавила, что бывший муж отпустил ее только тогда, когда понял, что получит все. Сам Джеральд Мари все обвинения в абьюзе и насилии с его стороны опровергает. По его словам, он никогда не совершал никакого акта насилия.

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