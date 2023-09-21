За ексчоловіка Кеті Перрі взявся спецпідрозділ поліції Великої Британії

Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google

За англійського гумориста, актора Рассела Бренда, який опинився в епіцентрі гучного скандалу, взявся спецпідрозділ британської поліції. Одразу декілька жінок заявили, що він їх гвалтував. І ця справа лише набирає обертів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці

Після розслідування скандалу з англійським медійником Джиммі Севілом десять років було створено спеціальний Operation Hydrant. Його співробітники долучилися до справи Рассела Бренда, оскільки ще одна жінка виступила із заявою про те, що комік став агресивним, коли вона відмовила йому в інтимі в зачиненій гримерці

Рассела Бренда звинуватили в зґвалтуванні, фізичному й емоційному насильстві п’ять жінок — чотири з них залишилися анонімними, включно з 16-річною дівчиною. Інциденти нібито мали місце між 2006 та 2013 роками. Офіцери спеціалізованого підрозділу Operation Hydrant, який у липні 2022 року став програмою Hydrant, підтвердили, що надають підтримку Met Police (поліції).

Національний центр, який координує розслідування історичних зловживань, був створений 2014 року після скандалу з Джиммі Севілом. Щодо Кеті Перрі, то американська співачка публічно не коментує скандал з ексчоловіком. Вони були в шлюбі упродовж 2010-2011 років.

Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кеті Перрі знала "правду" про свого колишнього чоловіка. Також ми розповідали, що YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях.