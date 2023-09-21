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Супермодель Лінда Євангеліста звинуватила колишнього чоловіка у насильстві та знущаннях

21 вересня 2023 11:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Супермодель Лінда Євангеліста звинуватила колишнього чоловіка у насильстві та знущаннях
Канадська супермодель Лінда Євангеліста. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Канадська супермодель Лінда Євангеліста звинуватила свого першого та єдиного офіційного чоловіка у насильстві та знущаннях. Про це вона заявила в новому документальному серіалі "Супермоделі" від Apple TV+.

Про це з посиланням на шоу пише видання People.

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Євангеліста звинуватила колишнього чоловіка

Лінда згадала керівника агентства Elite Model Management Джеральда Марі. Саме з ним вона була в шлюбі з 1986 по 1993 роки. У новому серіалі, який розповідає про виворот модельної індустрії, Лінда додала, що вірить іншим жертвам Джеральда та захоплюється їх мужністю. 

Так, наприклад три роки тому сім жінок звинуватили керівника агентства Elite Model Management у домаганнях та насильстві. 

"Я хотіла б, щоб справедливість перемогла. Я хотіла б, щоб такі придурки двічі подумали і злякалися, а жінки знали, що не самотні", — сказала модель.

Перший чоловік Євангелісти
Супермодель Лінда Євангеліста та бізнесмен Джеральд Марі. Фото: Google

Євангеліста зауважила, що їй було складно вийти із цих стосунків. Бо вона почала зустрічатися з Джеральдом, коли їй було лише 22 роки.

"Складно зробити крок і розірвати стосунки. Я розумію це, оскільки сама жила в таких. Якби я просто сказала, що хочу розлучення, це не спрацювало б", — зізналась 58-річна зірка.

Євангеліста додала, що колишній чоловік відпустив її тільки тоді, коли зрозумів, що отримає все.  Сам Джеральд Марі всі звинувачення в аб'юзі та насильстві з його боку спростовує. За його словами, він ніколи не робив жодного акту насильства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за ексчоловіка американської співачки Кеті Перрі взявся спецпідрозділ поліції Великої Британії. Також ми розповідали, що голлівудські зірки Міла Куніс та Ештон Кутчер підтримали актора, якого засудили до 30 років ув'язнення.

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