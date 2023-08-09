Супермодель Жизель Бюндхен снялась на обложке Vogue

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Одна из самых дорогих моделей Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue. Звезда примеряла соблазнительные образы в роскошных платьях.

Об этом пишет Vogue Brazil.

Читайте также:

Верна своим ценностям

Жизель вернулась на страницы глянца после своего развода с Томом Брейди в прошлом году. В журнале красавица рассказала о секрете своего успеха как супермодели, поделившись, что она "верна" своим "ценностям".

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

"Уникальная супермодель, экологический активист и мать, она рассказывает в интервью главному редактору @marialauraneves о том, что, по ее мнению, способствовало ее долголетию на таком нестабильном рынке, как мода", — говорится на странице издания.

"Я была верна своим ценностям и своей сущности, я всегда делала все возможное, я серьезно относилась к профессии и всегда была очень сосредоточенной", — сказала Жизель Vogue.

Между тем ее бывший супруг Том Брейди, кажется, после развода двигается дальше. Его видели с моделью Ириной Шейк. Том и Бундхен были вместе с 2009 по 2022 годы. Пара имеет двоих общих детей.

Ранее Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью.

Жизель Бюндхен похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда.