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Супермодель Жизель Бюндхен снялась для обложки Vogue

9 августа 2023 16:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Жизель Бюндхен снялась на обложке Vogue
Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Одна из самых дорогих моделей Жизель Бундхен снялась для обложки Vogue. Звезда примеряла соблазнительные образы в роскошных платьях.

Об этом пишет Vogue Brazil.

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Верна своим ценностям

Жизель вернулась на страницы глянца после своего развода с Томом Брейди в прошлом году. В журнале красавица рассказала о секрете своего успеха как супермодели, поделившись, что она "верна" своим "ценностям".

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

 

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

"Уникальная супермодель, экологический активист и мать, она рассказывает в интервью главному редактору @marialauraneves о том, что, по ее мнению, способствовало ее долголетию на таком нестабильном рынке, как мода", — говорится на странице издания.

"Я была верна своим ценностям и своей сущности, я всегда делала все возможное, я серьезно относилась к профессии и всегда была очень сосредоточенной", — сказала Жизель Vogue.

Между тем ее бывший супруг Том Брейди, кажется, после развода двигается дальше. Его видели с моделью Ириной Шейк. Том и Бундхен были вместе с 2009 по 2022 годы. Пара имеет двоих общих детей.

Ранее Жизель Бюндхен отреагировала на роман ее экс-мужа с русской моделью.

Жизель Бюндхен похвасталась роскошной фигурой в рекламе люксового бренда.

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