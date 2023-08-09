Супермодель Жизель Бюндхен знялась на обкладинки Vogue

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Одна з найдорожчих моделей сучасності Жизель Бундхен знялась для обкладинки Vogue. Зірка приміряла спокусливі образу у розкішних сукнях.

Про це пише Vogue Brazil.

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Вірна своїм цінностям

Жизель повернулася на сторінки глянцю після свого розлучення з Томом Брейді минулого року. У журналі красуня розповіла про секрет свого успіху як супермоделі, поділившись, що вона "вірна" своїм "цінностям".

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

Супермодель Жизель Бюндхен. Фото: vogue.com

"Унікальна супермодель, екологічний активіст і мати, вона розповідає в інтерв’ю головному редактору @marialauraneves про те, що, на її думку, сприяло її довголіттю на такому нестабілному ринку, як мода", — йдеться на сторінці видання.

"Я була вірна своїм цінностям і своїй суті, я завжди робила все можливе, я серйозно ставилася до професії і завжди була дуже зосередженою", — сказала Жизель Vogue.

Тим часом її колишній Том Брейді, здається, після розлучення рухається далі. Його бачили з моделлю Іриною Шейк. Том і Бундхен були одружені с 2009 по 2022 роки. Пара має двох спільних дітей.

Раніше Жизель Бюндхен відреагувала на роман її ексчоловіка з російською моделлю.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен похвалилася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду.